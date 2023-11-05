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Англия
05 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:13
1027
0

Спасите отца! Луис Диас после гола за Ливерпуль показал надпись на футболке

Родителей 26-летнего футболиста похитили в Колумбии, мать уже спасли

05 ноября 2023, 22:55 | Обновлено 05 ноября 2023, 23:13
1027
0
Спасите отца! Луис Диас после гола за Ливерпуль показал надпись на футболке
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский полузащитник Луис Диас после важнейшего гола за «Ливерпуль» показал надпись на футболке, прося спасти своего отца.

Родителей 26-летнего футболиста похитили в Колумбии в ночь на 29 октября. Мать Диаса практически сразу удалось спасти, а его отец все еще находится в плену. Сообщалось, что за похищение ответственны повстанцы Армии национального освобождения (АНО) Колумбии.

Ранее Луис Диас опубликовал заявление в связи с похищением его отца в Колумбии.

«Это говорит не игрок. Это Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мой отец, трудолюбивый мужчина, опора семьи – сейчас он похищен. Я прошу АНО освободить моего отца как можно скорее. Я также прошу международные ассоциации поработать над этим, чтобы гарантировать его свободу.

С каждой секундой, с каждой минутой мы волнуемся все больше. У нас нет слов, чтобы описать ужасные чувства нашей семьи, и так будет до тех пор, пока он не вернется домой. Я умоляю вас освободить моего отца прямо сейчас, уважая его честность. Я хочу поблагодарить всех колумбийцев, а также международное сообщество за вашу поддержку».

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1). Счет в игре для хозяев поля открыл хавбек Тахит Чонг на 80-й минуте. Вингер «Ливерпуля» Луис Диас спас свою команду на 90+5-й минуте. «Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ. Лидируют Ман Сити (27) и Тоттенхэм (26).

ФОТО. Спасите отца! Луис Диас после гола за Ливерпуль показал надпись на футболке

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Источник Sport.ua
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