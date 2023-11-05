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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.11.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
05 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:55
205
0

Луис Диас на 90+5 минуте спас Ливерпуль от поражения в игре с Лутон Таун

«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ

05 ноября 2023, 20:40 | Обновлено 05 ноября 2023, 20:55
205
0
Луис Диас на 90+5 минуте спас Ливерпуль от поражения в игре с Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1).

Счет в игре для хозяев поля открыл хавбек Тахит Чонг на 80-й минуте.

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас спас свою команду на 90+5-й минуте.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ. Лидируют Ман Сити (27) и Тоттенхэм (26).

Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября

Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1

Тахит Чонг, 80 – Луис Диас, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
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Источник Sport.ua
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