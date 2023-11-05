Луис Диас на 90+5 минуте спас Ливерпуль от поражения в игре с Лутон Таун

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1).

Счет в игре для хозяев поля открыл хавбек Тахит Чонг на 80-й минуте.

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас спас свою команду на 90+5-й минуте.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ. Лидируют Ман Сити (27) и Тоттенхэм (26).

Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября

Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1

Тахит Чонг, 80 – Луис Диас, 90+5

Видеообзор матча