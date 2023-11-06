КЛОПП: «До игры не согласился бы на ничью с Лутоном, но счет по игре»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча с «Лутоном» (1:1).

«Прекрасным моментом в игре с небольшим количеством ярких моментов было то, что Луис Диас вышел на поле и забил гол. Это действительно здорово.

Мы должны были действовать лучше. Комплименты «Лутону». У нас были моменты, но мы не были достаточно сосредоточены и спокойны, чтобы завершить их голами.

Когда ты проигрываешь со счетом 0:1 и отыгрываешься, это результат, который тебе очень нравится. До игры я бы так не думал. Это результат, которого заслуживают обе команды.

В первом тайме мы играли без контрпрессинга, что я почти принимаю на свой счет и сказал об этом ребятам. Я не могу припомнить много раз, когда мы возвращали мяч, и это не круто. Это один из таких дней. Время идет, а легче не становится. Это был не лучший наш день», – сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.

После матча Луис Диас сделал заявление по поводу похищения своего отца.