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  4. КЛОПП: «До игры не согласился бы на ничью с Лутоном, но счет по игре»
Англия
06 ноября 2023, 04:50 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:53
106
0

КЛОПП: «До игры не согласился бы на ничью с Лутоном, но счет по игре»

Немецкий тренер многим недоволен в игре своей команды

06 ноября 2023, 04:50 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:53
106
0
КЛОПП: «До игры не согласился бы на ничью с Лутоном, но счет по игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча с «Лутоном» (1:1).

«Прекрасным моментом в игре с небольшим количеством ярких моментов было то, что Луис Диас вышел на поле и забил гол. Это действительно здорово.

Мы должны были действовать лучше. Комплименты «Лутону». У нас были моменты, но мы не были достаточно сосредоточены и спокойны, чтобы завершить их голами.

Когда ты проигрываешь со счетом 0:1 и отыгрываешься, это результат, который тебе очень нравится. До игры я бы так не думал. Это результат, которого заслуживают обе команды.

В первом тайме мы играли без контрпрессинга, что я почти принимаю на свой счет и сказал об этом ребятам. Я не могу припомнить много раз, когда мы возвращали мяч, и это не круто. Это один из таких дней. Время идет, а легче не становится. Это был не лучший наш день», – сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.

После матча Луис Диас сделал заявление по поводу похищения своего отца.

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Юрген Клопп пресс-конференция Ливерпуль Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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