КЛОПП: «До игры не согласился бы на ничью с Лутоном, но счет по игре»
Немецкий тренер многим недоволен в игре своей команды
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после матча с «Лутоном» (1:1).
«Прекрасным моментом в игре с небольшим количеством ярких моментов было то, что Луис Диас вышел на поле и забил гол. Это действительно здорово.
Мы должны были действовать лучше. Комплименты «Лутону». У нас были моменты, но мы не были достаточно сосредоточены и спокойны, чтобы завершить их голами.
Когда ты проигрываешь со счетом 0:1 и отыгрываешься, это результат, который тебе очень нравится. До игры я бы так не думал. Это результат, которого заслуживают обе команды.
В первом тайме мы играли без контрпрессинга, что я почти принимаю на свой счет и сказал об этом ребятам. Я не могу припомнить много раз, когда мы возвращали мяч, и это не круто. Это один из таких дней. Время идет, а легче не становится. Это был не лучший наш день», – сказал Юрген Клопп в эфире ВВС.
После матча Луис Диас сделал заявление по поводу похищения своего отца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирча пожаловался на судьбу
Форвард «Ордабасы» стал обладателем награды в Казахстане