Диас сделал заявление о похищении отца после гола в ворота Лутона

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас, который спас свою команду от поражения в игре с «Лутоном» (1:1) и показал футболку с надписью «Свободу для папы», сразу после матча опубликовал в своих соцсетях обращение к Армии национального освобождения (ELN), которая держит в заложниках его отца.

«Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой папа, – неутомимый труженик, опора нашей семьи, его похитили.

Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться. Ради свободы моего отца.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания растут. Моя мать, братья и я в отчаянии, мы огорчены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание – во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за поддержку, благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое мы переживаем, как и многие семьи в моей стране», – написал Луис Диас у себя в «твиттере».