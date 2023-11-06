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Англия
06 ноября 2023, 04:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:37
245
0

Диас сделал заявление о похищении отца после гола в ворота Лутона

Колумбиец проявил мужественность, когда вышел на поле и забил гол

06 ноября 2023, 04:32 | Обновлено 06 ноября 2023, 04:37
245
0
Диас сделал заявление о похищении отца после гола в ворота Лутона
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас, который спас свою команду от поражения в игре с «Лутоном» (1:1) и показал футболку с надписью «Свободу для папы», сразу после матча опубликовал в своих соцсетях обращение к Армии национального освобождения (ELN), которая держит в заложниках его отца.

«Сегодня с вами говорит не футболист, сегодня с вами разговаривает Лучо Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой папа, – неутомимый труженик, опора нашей семьи, его похитили.

Я прошу ELN о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации вмешаться. Ради свободы моего отца.

С каждой секундой, с каждой минутой наши страдания растут. Моя мать, братья и я в отчаянии, мы огорчены, и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернем отца домой.

Я прошу вас немедленно освободить его, уважая его, и как можно скорее прекратить это мучительное ожидание – во имя любви и сострадания. Мы просим вас пересмотреть свои действия и позволить нам забрать его.

Я благодарю колумбийцев и международное сообщество за поддержку, благодарю вас за столь многочисленные проявления любви и солидарности в это трудное время, которое мы переживаем, как и многие семьи в моей стране», – написал Луис Диас у себя в «твиттере».

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Луис Диас Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лутон Таун
Источник Sport.ua
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