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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.11.2023 18:30 – FT 1 : 1
Ливерпуль
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Англия
05 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
312
0

Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1. Луис Диас спас красных. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

05 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
312
0
Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1. Луис Диас спас красных. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1) в поединке 11-го тура чемпионата Англии.

Счет в игре для хозяев поля открыл хавбек Тахит Чонг на 80-й минуте.

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас спас свою команду на 90+5-й минуте.

«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ. Лидируют Ман Сити (27) и Тоттенхэм (26).

Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября

Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1

Голы: Тахит Чонг, 80 – Луис Диас, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
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Источник Sport.ua
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