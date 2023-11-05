05.11.2023 18:30 – FT 1 : 1
Англия05 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
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Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1. Луис Диас спас красных. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии
05 ноября 2023, 21:07 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
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«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Лутон Таун» (1:1) в поединке 11-го тура чемпионата Англии.
Счет в игре для хозяев поля открыл хавбек Тахит Чонг на 80-й минуте.
Вингер «Ливерпуля» Луис Диас спас свою команду на 90+5-й минуте.
«Ливерпуль» с 24 очками занимает 3-е место в АПЛ. Лидируют Ман Сити (27) и Тоттенхэм (26).
Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября
Лутон Таун – Ливерпуль – 1:1
Голы: Тахит Чонг, 80 – Луис Диас, 90+5
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Тахит Чонг (Лутон Таун).
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