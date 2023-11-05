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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.11.2023 18:30 - : -
Ливерпуль
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Англия
05 ноября 2023, 00:43 | Обновлено 05 ноября 2023, 00:47
31
0

Лутон Таун – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 5 ноября в 18:30 по Киеву

05 ноября 2023, 00:43 | Обновлено 05 ноября 2023, 00:47
31
0
Лутон Таун – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

5 ноября на «Кенилворт Роуд» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Лутон» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 18:30 по киевскому времени.

Лутон

Команда вернулась в элитный дивизион Великобритании после паузы более чем в 3 десятилетия. Шляпники были стабильным середняком 80-е и начале 90-х лет, даже кубок брали, но потом был затяжной спад. Только в этом году получилось вернуться, причем только через плей-офф. Хотя могли добиться успеха и раньше, но тогда, в 2022-м, в стыковых поединках уступили. Очевидно, что такой коллектив в Премьер-Лиге (а в таком формате они дебютируют) андердог, и пока что так и получается. С другой стороны, уже была победа, над Эвертоном, да и с Вулверхэмптоном дома и Ноттингем Форест брали очки, играя вничью. Но Астон Вилла с ее прекрасной формой смогла справиться с аутсайдером достаточно комфортно - итоговый счет достиг 3:1.

Ливерпуль

Клуб сейчас остался без Лиги чемпионов - прошлый сезон закончился для него только 5-м местом, что, безусловно, стало для такого гранда провалом. Сейчас все равно англичане выступали на международном уровне, но в Лиге Европы. И там, даже активно используя резервистов, получилось выиграть все поединки, а Тулузу и вовсе разгромили 5:1. Впрочем, и на внутренней арене у подопечных Клоппа на стартовом отрезке было только 1 поражение, и то связанное с ошибкой VAR. Зато неоднократно прибавившая за лето в плане глубины состава команда вырывала победы в волевом стиле. Впрочем, Ноттингем Форест разгромили задорно, не оставив тому даже минимум шансов, 3:0, а потом прошли дальше и в нелюбимом Юргеном турнире - английском Кубке Лиги.

Статистика личных встреч

Команды в последние десятилетия не пересекались даже в кубковом формате.

Прогноз

Букмекерские конторы, конечно же, задаются только одним вопросом: насколько крупным будет успех мерсисайдцев, ведь победа в целом не обсуждается. Комфортной выглядит ставка на гостей при форе -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,68).

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Лутон Таун Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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