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Чемпионат Англии
Лутон Таун
05.11.2023 18:30 – 50 0 : 0
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 ноября 2023, 18:30 |
570
0

Лутон Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 ноября в 18:30 матч 11-го тура Английской Премьер-лиги

05 ноября 2023, 18:30 |
570
0
Лутон Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

5 ноября в 18:30 проходит матч 11-го тура АПЛ, в котором встречаются Лутон Таун и Ливерпуль

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лутон Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Лутон Таун Ливерпуль Юрген Клопп
Источник Sport.ua
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