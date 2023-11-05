05.11.2023 18:30 – 50’ 0 : 0
Англия05 ноября 2023, 18:30 |
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Лутон Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 ноября в 18:30 матч 11-го тура Английской Премьер-лиги
05 ноября 2023, 18:30 |
570
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5 ноября в 18:30 проходит матч 11-го тура АПЛ, в котором встречаются Лутон Таун и Ливерпуль
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Лутон Таун – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
Стартовые составы
Your Super Sunday Hatters. 🫡 pic.twitter.com/MsJi7MWlSl— Luton Town FC (@LutonTown) November 5, 2023
How we line up to take on Luton Town. 📋#LUTLIV— Liverpool FC (@LFC) November 5, 2023
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