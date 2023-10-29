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Англия
29 октября 2023, 09:51 | Обновлено 29 октября 2023, 09:54
452
0

Родители игрока Ливерпуля Луиса Диаса похищены в Колумбии

Мать футболиста уже найдена

29 октября 2023, 09:51 | Обновлено 29 октября 2023, 09:54
452
0
Родители игрока Ливерпуля Луиса Диаса похищены в Колумбии
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Родителей вингера англиского клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса были похищены на севере Колумбии.

Согласно имеющейся информации, мать 26-летнего футболиста почти сразу же была спасена, а вот поиски отца продолжаются. По данным местной полиции, неизвестные увезли его на мотоцикле.

Есть версия, что родители Луиса Диаса были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, что на севере Колумбии.

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Луис Диас Ливерпуль похищение Колумбия Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Reuters
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