Англия29 октября 2023, 09:51 | Обновлено 29 октября 2023, 09:54
452
0
Родители игрока Ливерпуля Луиса Диаса похищены в Колумбии
Мать футболиста уже найдена
29 октября 2023, 09:51 | Обновлено 29 октября 2023, 09:54
452
0
Родителей вингера англиского клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса были похищены на севере Колумбии.
Согласно имеющейся информации, мать 26-летнего футболиста почти сразу же была спасена, а вот поиски отца продолжаются. По данным местной полиции, неизвестные увезли его на мотоцикле.
Есть версия, что родители Луиса Диаса были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, что на севере Колумбии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2023, 09:00 1
Главные новости за 28 октября на Sport.ua
Футбол | 29 октября 2023, 09:30 1
Вполне вероятно, что сотрудничество ровенского клуба со специалистом подходит к завершению…
Бокс | 29.10.2023, 02:30
Футбол | 28.10.2023, 20:30
Бокс | 29.10.2023, 03:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.10.2023, 22:30 18
28.10.2023, 10:00 9
27.10.2023, 10:23 9
28.10.2023, 00:05 24
27.10.2023, 19:05 1
27.10.2023, 11:50 10
27.10.2023, 10:07 2
28.10.2023, 14:05 4