Родители игрока Ливерпуля Луиса Диаса похищены в Колумбии

Родителей вингера англиского клуба «Ливерпуль» Луиса Диаса были похищены на севере Колумбии.

Согласно имеющейся информации, мать 26-летнего футболиста почти сразу же была спасена, а вот поиски отца продолжаются. По данным местной полиции, неизвестные увезли его на мотоцикле.

Есть версия, что родители Луиса Диаса были похищены двумя мужчинами на одной из заправочных станций Барранкаса, что на севере Колумбии.