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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
10.11.2023 17:00 – FT 2 : 0
Аль-Таавун
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Саудовская Аравия
10 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:26
247
1

Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун и упрочил лидерство в Саудовской Аравии

Клуб из Эр-Рияда забил два мяча в последние десять минут встречи

10 ноября 2023, 21:57 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:26
247
1
Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун и упрочил лидерство в Саудовской Аравии
ФК Аль-Хиляль

В пятницу, 10 ноября, в рамках 13-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата, «Аль-Хиляль», принимал на своем поле «Аль-Таавун».

После «сухого» первого тайма хозяева смогли дожать неуступчивого соперника лишь в концовке встречи благодаря точным ударам Митровича и Канно.

После этого результата «Аль-Хиляль» оторвался от идущего вторым «Аль-Насра» на семь очков – правда, у команды Криштиану Роналду еще игра в запасе.

Саудовская Аравия. Про-лига. 13-й тур

«Аль-Хиляль» «Аль-Таавун» 2:0

Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Мухамед Канну (Аль-Хиляль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
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Аль-Хиляль Аль-Таавун чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александар Митрович видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Gargantua
с Митровичем конечно у них попадание в десятку. Он их там просто топчет всех.
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