Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун и упрочил лидерство в Саудовской Аравии

В пятницу, 10 ноября, в рамках 13-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата, «Аль-Хиляль», принимал на своем поле «Аль-Таавун».

После «сухого» первого тайма хозяева смогли дожать неуступчивого соперника лишь в концовке встречи благодаря точным ударам Митровича и Канно.

После этого результата «Аль-Хиляль» оторвался от идущего вторым «Аль-Насра» на семь очков – правда, у команды Криштиану Роналду еще игра в запасе.

Саудовская Аравия. Про-лига. 13-й тур

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун» – 2:0

Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9.

⚽️ vs. Al Taawoun

⚽️ vs. Al Fateh

⚽️ vs. Al Ahli

⚽️ vs. Al Khaleej



Aleksandar Mitrovic scores in his 4th consecutive RSL game 🇷🇸 👊 #yallaRSL pic.twitter.com/3upSis7lhN