Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун и упрочил лидерство в Саудовской Аравии
Клуб из Эр-Рияда забил два мяча в последние десять минут встречи
В пятницу, 10 ноября, в рамках 13-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата, «Аль-Хиляль», принимал на своем поле «Аль-Таавун».
После «сухого» первого тайма хозяева смогли дожать неуступчивого соперника лишь в концовке встречи благодаря точным ударам Митровича и Канно.
После этого результата «Аль-Хиляль» оторвался от идущего вторым «Аль-Насра» на семь очков – правда, у команды Криштиану Роналду еще игра в запасе.
Саудовская Аравия. Про-лига. 13-й тур
«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун» – 2:0
Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9.
⚽️ vs. Al Taawoun— Roshn Saudi League (@SPL_EN) November 10, 2023
⚽️ vs. Al Fateh
⚽️ vs. Al Ahli
⚽️ vs. Al Khaleej
Aleksandar Mitrovic scores in his 4th consecutive RSL game 🇷🇸 👊 #yallaRSL pic.twitter.com/3upSis7lhN
События матча
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