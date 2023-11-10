Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун и упрочил лидерство в Саудовской Аравии

В пятницу, 10 ноября, в рамках 13-го тура Про-лиги Саудовской Аравии лидер чемпионата, «Аль-Хиляль», принимал на своем поле «Аль-Таавун».

После «сухого» первого тайма хозяева смогли дожать неуступчивого соперника лишь в концовке встречи благодаря точным ударам Митровича и Канно.

После этого результата «Аль-Хиляль» оторвался от идущего вторым «Аль-Насра» на семь очков – правда, у команды Криштиану Роналду еще игра в запасе.

Саудовская Аравия. Про-лига. 13-й тур

«Аль-Хиляль» – «Аль-Таавун» – 2:0

Голы: Митрович, 81, Канно, 90+9.