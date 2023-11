Хет-трик Бензема принес победу Аль-Иттихаду над командой Абха

Хет-трик французского форварда Карима Бензема принес победу «Аль-Иттихаду» над командой «Абха» (4:2).

Зрители увидели 6 забитых мячей в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Бензема забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу, став героем матча.

Аль-Иттихад идет на 5-м месте (24 очки), а лидирует Аль-Хиляль (35), опережая Аль-Наср (28), Аль-Ахи (26) и Аль-Таавун (25).

❗️ ВИДЕО в Telegram: видео хет-трика Бензема

Чемпионат Саудовской Аравии

13-й тур, 10 ноября

Аль-Иттихад – Абха – 4:2

Голы: Бензема, 38 (пен), 67, 69, Коронадо, 54 – Токо Экамби, 51, Джумайя, 85

Турнирная таблица

FT: Al Ittihad 4-2 Abha Karim Benzema's hat trick helps carry the hosts to a huge W ⚽⚽⚽ #yallaRSL pic.twitter.com/yKtvyGfYPE

A first RSL hattrick for @Benzema 🪄🇫🇷 #yallaRSL pic.twitter.com/t98qlfTlbx

Ice in his veins 🥶



That composure from @Benzema 💪 🇫🇷 #yallaRSL pic.twitter.com/77wg3cYmkR