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  4. Лидер атак Интера – игрок месяца в Серии А
Италия
10 ноября 2023, 21:19 |
122
0

Лидер атак Интера – игрок месяца в Серии А

Награда досталась Лаутаро Мартинесу

10 ноября 2023, 21:19 |
122
0
Лидер атак Интера – игрок месяца в Серии А
ФК Интер. Лаутаро Мартинес

Серия А официально объявила о том, что лучшим игроком октября в чемпионате Италии был признан форвард «Интера» Лаутаро Мартинес. В борьбе за эту награду он опередил Хвичу Кварацхелию («Наполи»), Бремера («Ювентус»), Риккардо Орсолини («Болония»), Кристиана Пулишича («Милан») и Матиаса Соуле («Фрозиноне»).

В октябре на счету 26-летнего форварда сборной Аргентины 2 гола в 3 матчах Серии А. Он лидирует в бомбардирской гонке Серии А с 12 голами в 11 матчах, а «Интер» идет первым в турнирной таблице после 11 туров.

В среду «Интер» благодаря голу Лаутаро Мартинеса обыграл «Зальцбург» 1:0 в четвертом туре Лиги чемпионов.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Серия A
Источник Серия A
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