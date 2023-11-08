Pimp: «Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра»
Датчанин считает, что Манчестер Юнайтед засудили
Датский аналитик по CS2 Якоб Pimp Виннече высказался насчёт назначеного пенальти в ворота МЮ за фол, который совершил Гарри Магуайр в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра. Что ему делать? Он защищается телом и руками, и мяч случайно попадает ему в руку, а не наоборот. Не фанат», – написал Pimp в твиттере.
Джейкоб Pimp Виннече — датский профессиональный аналитик трансляций Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок, а также бывший игрок в Counter-Strike: Source. Он также является стримером 00 Nation.
In no world should that be a penalty on Harry Maguire.— Jacob “Pimp” Winneche (@PimpCS2) November 8, 2023
What is he supposed to do? He’s defending with his body and arms, and randomly the ball comes to his arm, not the other way around.
Not a fan.
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