Pimp: «Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра»

Датский аналитик по CS2 Якоб Pimp Виннече высказался насчёт назначеного пенальти в ворота МЮ за фол, который совершил Гарри Магуайр в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра. Что ему делать? Он защищается телом и руками, и мяч случайно попадает ему в руку, а не наоборот. Не фанат», – написал Pimp в твиттере.

Джейкоб Pimp Виннече — датский профессиональный аналитик трансляций Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок, а также бывший игрок в Counter-Strike: Source. Он также является стримером 00 Nation.

In no world should that be a penalty on Harry Maguire.



What is he supposed to do? He’s defending with his body and arms, and randomly the ball comes to his arm, not the other way around.



Not a fan.