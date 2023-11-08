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  4. Pimp: «Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра»
Лига чемпионов
08 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:27
623
0

Pimp: «Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра»

Датчанин считает, что Манчестер Юнайтед засудили

08 ноября 2023, 23:55 | Обновлено 09 ноября 2023, 00:27
623
0
Pimp: «Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра»
Twitter. Якоб Pimp Виннече

Датский аналитик по CS2 Якоб Pimp Виннече высказался насчёт назначеного пенальти в ворота МЮ за фол, который совершил Гарри Магуайр в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Копенгаген» – «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Не должно было быть пенальти за фол Гарри Магуайра. Что ему делать? Он защищается телом и руками, и мяч случайно попадает ему в руку, а не наоборот. Не фанат», – написал Pimp в твиттере.

Джейкоб Pimp Виннече — датский профессиональный аналитик трансляций Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок, а также бывший игрок в Counter-Strike: Source. Он также является стримером 00 Nation.

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киберспорт Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Якоб Pimp Виннече Лига чемпионов Копенгаген пенальти
Источник Sport.ua
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