Не удержали победу. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
Украинский защитник провел на поле весь матч
В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.
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Хозяева поля упустили преимущество в два мяча во втором тайме. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 балла, WhoScored же дал Виталию 6.4 балла. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан полузащитник гостей Бруну Фернандеш. На его счету 1 забитый мяч и оценки 8.8 и 9.0 соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» оформил камбэк в ярком матче с «Эвертоном» Миколенко.
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