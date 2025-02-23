Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не удержали победу. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
Англия
23 февраля 2025, 02:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 02:19
131
0

Не удержали победу. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник провел на поле весь матч

23 февраля 2025, 02:06 | Обновлено 23 февраля 2025, 02:19
131
0
Не удержали победу. Известна оценка Миколенко за матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 22 февраля, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Гудисон Парк в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля упустили преимущество в два мяча во втором тайме. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 балла, WhoScored же дал Виталию 6.4 балла. Лучшим игроком матча по версии обоих порталов был признан полузащитник гостей Бруну Фернандеш. На его счету 1 забитый мяч и оценки 8.8 и 9.0 соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» оформил камбэк в ярком матче с «Эвертоном» Миколенко.

э

По теме:
И на том спасибо. Известна оценка Зинченко за матч с Вест Хэмом
ФОТО. Эрлинг Холанд порадовал себя новой роскошью. Купил «почти болид»
Эвертон – Ман Юнайтед – 2:2. Яркая ничья в Ливерпуле. Видеообзор матча
Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Юнайтед Эвертон чемпионат Англии по футболу Абдулайе Дукуре Манчестер Юнайтед оценки WhoScored SofaScore Бруну Фернандеш
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22 февраля 2025, 09:27 26
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы

Клуб на пару месяцев заморозил зарплату Эдуардо Герреро

Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Футбол | 22 февраля 2025, 17:49 77
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ
Забарный получил прямую красную карточку в матче АПЛ

Илью удалили на старте встречи

Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Бокс | 22.02.2025, 21:05
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Кабайел нокаутировал Чжилея и завоевал титул временного чемпиона
Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Теннис | 22.02.2025, 19:31
Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
Неудачный день тенниса. Определен победитель турнира АТР 500 в Дохе
ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения
Футбол | 23.02.2025, 02:52
ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения
ФОТО. Море и роскошь. Вот как жена Реброва отметила свой день рождения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21.02.2025, 11:01 1
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 5
Бокс
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
Забивали только головой. Сборная Украины минимально одолела Албанию
21.02.2025, 20:58 2
Футбол
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники Лунина, Трубина и Зинченко. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
21.02.2025, 13:21 63
Футбол
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Опубликован состав сборной Украины на женскую эстафету ЧМ-2025
Опубликован состав сборной Украины на женскую эстафету ЧМ-2025
21.02.2025, 14:59 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем