Шахтер установил рекорд сезона в Лиге чемпионов

Вчера «Шахтер» в четвертом туре Лиги чемпионов обыграл «Барселону» со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 40-й минуте забил форвард Даниил Сикан. Голевая передача на счету грузинского защитника Георгия Гочолеишвили.

Голевая атака «Шахтера» состояла из 27 подряд точных передач. Это рекордный показатель для нынешнего сезона Лиги чемпионов.

Видео гола Сикана

Shakhtar's winner against #FCB came at the end of a 27-pass move - the longest for a goal in the Champions League this season.



That wasn't Barça being passive either. They were trying (and failing) to pressure the ball from pass #1, but just looked un-coordinated at every step. pic.twitter.com/ZULG2dbpTF