ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион
Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимает «Барселону».
Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.
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После трех туров у сине-гранатовых стопроцентный результат – 9 очков. «Порту» имеет 6 баллов. У «Шахтера» – одна победа и два поражения (3 очка), горняки занимают третье место в группе H, опережая «Антверпен» (0 пунктов).
Форвард горняков Даниил Сикан открыл счет ударом головой на 40-й минуте матча.
ВИДЕО в Telegram: Гол Даниила Сикана
ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.
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