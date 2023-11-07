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  4. ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Лига чемпионов
07 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:52
9333
1

ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион

07 ноября 2023, 20:30 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:52
9333
1
ВИДЕО. Сикан ударом головой открыл счет для Шахтера в матче ЛЧ с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 7 ноября, проходит поединок 4-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» принимает «Барселону».

Команды играют в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После трех туров у сине-гранатовых стопроцентный результат – 9 очков. «Порту» имеет 6 баллов. У «Шахтера» – одна победа и два поражения (3 очка), горняки занимают третье место в группе H, опережая «Антверпен» (0 пунктов).

Форвард горняков Даниил Сикан открыл счет ударом головой на 40-й минуте матча.

ВИДЕО в Telegram: Гол Даниила Сикана

ГОЛ! 1:0. Даниил Сикан, 40 мин.

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Источник Sport.ua
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roman75zpr
Хороший гол, динамичная атака, Данило завис даже немного в воздухе перед ударом головой 
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