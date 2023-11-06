Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии
Будущему нападающему «Реала» всего 17 лет
17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, чей переход в мадридский «Реал» летом 2024 года уже давно подтвержден, получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии по футболу.
Главный тренер команды Фернандо Диниз уже прокомментировал вызов юного таланта:
«У него есть потенциал для того, чтобы стать топовым игроком. Этот вызов - награда для него, а также аванс, ведь он уже демонстрирует ту игру, которая привлекает мое внимание».
В 2023 календарном году на счету Эндрика 11 забитых мячей и 1 голевая передача в 47 матчах за «Палмейрас».
💎🇧🇷 Endrick, joining Real Madrid next July… and called up for Brazil national team at 17.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2023
Diniz: “He has the potential to be one of top players. His call-up is an award, also glimpse into the future as a boy born in 2006 producing what he does catches my attention”. pic.twitter.com/aehqMlbLE5
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