Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии

17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, чей переход в мадридский «Реал» летом 2024 года уже давно подтвержден, получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии по футболу.

Главный тренер команды Фернандо Диниз уже прокомментировал вызов юного таланта:

«У него есть потенциал для того, чтобы стать топовым игроком. Этот вызов - награда для него, а также аванс, ведь он уже демонстрирует ту игру, которая привлекает мое внимание».

В 2023 календарном году на счету Эндрика 11 забитых мячей и 1 голевая передача в 47 матчах за «Палмейрас».

💎🇧🇷 Endrick, joining Real Madrid next July… and called up for Brazil national team at 17.



Diniz: “He has the potential to be one of top players. His call-up is an award, also glimpse into the future as a boy born in 2006 producing what he does catches my attention”. pic.twitter.com/aehqMlbLE5