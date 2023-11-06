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  4. Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии
Бразилия
06 ноября 2023, 21:21 |
596
0

Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии

Будущему нападающему «Реала» всего 17 лет

06 ноября 2023, 21:21 |
596
0
Эндрик получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик, чей переход в мадридский «Реал» летом 2024 года уже давно подтвержден, получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии по футболу.

Главный тренер команды Фернандо Диниз уже прокомментировал вызов юного таланта:

«У него есть потенциал для того, чтобы стать топовым игроком. Этот вызов - награда для него, а также аванс, ведь он уже демонстрирует ту игру, которая привлекает мое внимание».

В 2023 календарном году на счету Эндрика 11 забитых мячей и 1 голевая передача в 47 матчах за «Палмейрас».

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Эндрик Реал Мадрид Палмейрас сборная Бразилии по футболу чемпионат Бразилии по футболу Фернандо Диниз
Источник Фабрицио Романо
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