Ноттингем Форест стал лидером АПЛ по интересной голевой статистике

5 ноября в рамках 11-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» выиграл дома у «Астон Виллы» (2:0). Игра с самого начала удачно складывалась для «лесников», ведь уже на пятой минуте счет открыл Ола Айна. Быстро «Форест» забил и во втором тайме – на второй его минуте отличился Орель Мангаля.

Гол Олы Айны стал для «Ноттингема» четвертым в нынешнем сезоне, забитым в стартовые пять минут матчей, сообщает Opta. И это лучший показатель среди всех клубов АПЛ. При этом можно говорить о зависимости «Форест» от удачного начала. Ведь они 40% своих голов забили в стартовые пять минут. На остальные отрезки приходятся всего шесть голов.

В настоящей таблице АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 13-е место с 12 очками.

