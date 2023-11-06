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Англия
06 ноября 2023, 02:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:12
71
0

Ноттингем Форест стал лидером АПЛ по интересной голевой статистике

В настоящей таблице «лесники» не настолько хороши

06 ноября 2023, 02:10 | Обновлено 06 ноября 2023, 02:12
71
0
Ноттингем Форест стал лидером АПЛ по интересной голевой статистике
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября в рамках 11-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» выиграл дома у «Астон Виллы» (2:0). Игра с самого начала удачно складывалась для «лесников», ведь уже на пятой минуте счет открыл Ола Айна. Быстро «Форест» забил и во втором тайме – на второй его минуте отличился Орель Мангаля.

Гол Олы Айны стал для «Ноттингема» четвертым в нынешнем сезоне, забитым в стартовые пять минут матчей, сообщает Opta. И это лучший показатель среди всех клубов АПЛ. При этом можно говорить о зависимости «Форест» от удачного начала. Ведь они 40% своих голов забили в стартовые пять минут. На остальные отрезки приходятся всего шесть голов.

В настоящей таблице АПЛ «Ноттингем Форест» занимает 13-е место с 12 очками.

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Источник Opta
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