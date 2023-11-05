Астон Вилла уступила Ноттингему, прервав серию из 6 матчей без поражений

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Голы у лесников забили Ола Айна (5 мин) и Орель Мангаля (47 мин).

«Астон Вилла» шла на серии из шести матчей без поражений в АПЛ (5 побед и 1 ничья), и теперь эта серия прервалась

Команда из Бирмингема занимает 5-е место (22 очка), а «Ноттингем» находится на 12-й позиции (13 очков).

Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:0

Голы: Айна, 5, Мангаля, 47

Видеообзор матча