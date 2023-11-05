05.11.2023 16:00 – FT 2 : 0
Англия05 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:49
171
1
Астон Вилла уступила Ноттингему, прервав серию из 6 матчей без поражений
Голы у лесников забили Ола Айна и Орель Мангаля
05 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:49
171
1
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Астон Виллу» (2:0).
Голы у лесников забили Ола Айна (5 мин) и Орель Мангаля (47 мин).
«Астон Вилла» шла на серии из шести матчей без поражений в АПЛ (5 побед и 1 ничья), и теперь эта серия прервалась
Команда из Бирмингема занимает 5-е место (22 очка), а «Ноттингем» находится на 12-й позиции (13 очков).
Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября
Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:0
Голы: Айна, 5, Мангаля, 47
Видеообзор матча
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Ноттингем Форест).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ола Айна (Ноттингем Форест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 ноября 2023, 19:04 5
Рикошет пришелся ко двору хозяевам поля в трудное время
Футбол | 05 ноября 2023, 16:54 36
Харьковский клуб не мог выиграть пять матчей подряд
Футбол | 05.11.2023, 05:30
Футбол | 04.11.2023, 20:51
Теннис | 05.11.2023, 11:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Теперь Арсенал просто обязан подарить Робин Гудам новые луки и стрелы Как то умудряется Хворост, то Ливер, то Виллу ободрать. А с МЮ вечный крах.)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.11.2023, 16:56 41
04.11.2023, 17:14 1
03.11.2023, 23:59
03.11.2023, 22:35 69
Бокс
04.11.2023, 23:59 4
04.11.2023, 06:00 3
04.11.2023, 15:59 2