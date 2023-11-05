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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
05.11.2023 16:00 – FT 2 : 0
Астон Вилла
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Англия
05 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:49
171
1

Астон Вилла уступила Ноттингему, прервав серию из 6 матчей без поражений

Голы у лесников забили Ола Айна и Орель Мангаля

05 ноября 2023, 18:47 | Обновлено 05 ноября 2023, 18:49
171
1
Астон Вилла уступила Ноттингему, прервав серию из 6 матчей без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» дома обыграл «Астон Виллу» (2:0).

Голы у лесников забили Ола Айна (5 мин) и Орель Мангаля (47 мин).

«Астон Вилла» шла на серии из шести матчей без поражений в АПЛ (5 побед и 1 ничья), и теперь эта серия прервалась

Команда из Бирмингема занимает 5-е место (22 очка), а «Ноттингем» находится на 12-й позиции (13 очков).

Премьер-лига. 11-й тур, 5 ноября

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 2:0

Голы: Айна, 5, Мангаля, 47

Видеообзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Ноттингем Форест).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Ола Айна (Ноттингем Форест).
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Астон Вилла Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Орель Мангаля видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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AutumnBridge
Теперь Арсенал просто обязан подарить Робин Гудам новые луки и стрелы     Как  то умудряется Хворост, то Ливер, то Виллу ободрать.   А с МЮ вечный крах.)
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