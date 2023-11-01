Эвертон с Миколенко одолел Бернли, Забарный не спас Борнмут от поражения
Состоялось два поединка 1/8 финала Кубка английской лиги
Сегодня, 1 ноября, были сыгранны матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Эвертон» на домашнем поле уверенно победил «Бернли» благодаря голам Амада Онаны, Джеймса Тарковски и ветерана Эшли Янга. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал матч в стартовом составе и провел целый поединок.
«Борнмут», за который полный матч провел украинец Илья Забарный, не смог дома выстоять против «Ливерпуля». «Красным» принес победу Дарвин Нуньес на 70-й минуте.
Кубок английской лиги, 1/8 финала. 1 ноября.
Эвертон – Бернли – 3:0
Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3.
Борнмут – Ливерпуль – 1:2
Голы: Клюйверт, 64 – Гапко, 31, Нуньес 70.
Ипсвич – Фулхэм – 1:3
Голы: Баггот, 79 – Уилсон, 9, Муниз, 50, Кейрни, 77.
FT. Into the next round! #CarabaoCup pic.twitter.com/r2Gkxdq5CW— Everton (@Everton) November 1, 2023
Nunez’s stunner sends us into the #CarabaoCup quarter-finals 👌— Liverpool FC (@LFC) November 1, 2023
#BOULIV pic.twitter.com/O9BwR8gbbq
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