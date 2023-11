Эвертон с Миколенко одолел Бернли, Забарный не спас Борнмут от поражения

Сегодня, 1 ноября, были сыгранны матчи 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Эвертон» на домашнем поле уверенно победил «Бернли» благодаря голам Амада Онаны, Джеймса Тарковски и ветерана Эшли Янга. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал матч в стартовом составе и провел целый поединок.

«Борнмут», за который полный матч провел украинец Илья Забарный, не смог дома выстоять против «Ливерпуля». «Красным» принес победу Дарвин Нуньес на 70-й минуте.

Кубок английской лиги, 1/8 финала. 1 ноября.

Эвертон – Бернли – 3:0

Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3.

Борнмут – Ливерпуль – 1:2

Голы: Клюйверт, 64 – Гапко, 31, Нуньес 70.

Ипсвич – Фулхэм – 1:3

Голы: Баггот, 79 – Уилсон, 9, Муниз, 50, Кейрни, 77.

