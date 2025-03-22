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Лига наций
22 марта 2025, 20:48 | Обновлено 22 марта 2025, 21:12
612
0

Миколенко рассказал, может ли сборная Украины пройти год без поражений

Команда готовится к матчу с Бельгией в Лиге наций

22 марта 2025, 20:48 | Обновлено 22 марта 2025, 21:12
612
0
Миколенко рассказал, может ли сборная Украины пройти год без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко надеется повторить ситуацию 2019 года, когда национальная команда прошла весь год без поражений.

В первом матче этого года Украина обыграла Бельгию.

«Мы очень положительно начали текущий год, что не может не радовать. Конечно, у нас задача – побеждать в каждом матче. У нас очень хорошая команда. Мы будем выжимать максимум в каждом поединке».

«Посмотрим, возможно, этот год тоже будет без поражений», – сказал Миколенко.

Сборная Украины после матча с Бельгией летом сыграет две контрольные встречи, а осенью приступит к отбору на ЧМ-2026.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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