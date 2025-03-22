Миколенко рассказал, может ли сборная Украины пройти год без поражений
Команда готовится к матчу с Бельгией в Лиге наций
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко надеется повторить ситуацию 2019 года, когда национальная команда прошла весь год без поражений.
В первом матче этого года Украина обыграла Бельгию.
«Мы очень положительно начали текущий год, что не может не радовать. Конечно, у нас задача – побеждать в каждом матче. У нас очень хорошая команда. Мы будем выжимать максимум в каждом поединке».
«Посмотрим, возможно, этот год тоже будет без поражений», – сказал Миколенко.
Сборная Украины после матча с Бельгией летом сыграет две контрольные встречи, а осенью приступит к отбору на ЧМ-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров
Элина в двух сетах переиграла Белинду и вышла в 3-й раунд тысячника в США