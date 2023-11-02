Кубок английской лиги
Англия02 ноября 2023, 04:27 |
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Эвертон – Бернли – 3:0. Миколенко хотел забить, но пас отдали Эшли. Видео
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
02 ноября 2023, 04:27 |
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1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».
Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября
Эвертон – Бернли – 3:0
Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3
Видео голов и обзор:
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Эвертон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
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