1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Эвертон – Бернли – 3:0

Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

Видео голов и обзор: