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Кубок английской лиги
Эвертон
01.11.2023 21:45 – FT 3 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2023, 04:27 |
20
0

Эвертон – Бернли – 3:0. Миколенко хотел забить, но пас отдали Эшли. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 04:27 |
20
0
Эвертон – Бернли – 3:0. Миколенко хотел забить, но пас отдали Эшли. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между командами «Эвертон» и «Бернли». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Эвертон – Бернли – 3:0

Голы: Тарковски, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

Видео голов и обзор:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эшли Янг (Эвертон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Эвертон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
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Эвертон Бернли Эвертон - Бернли Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Виталий Миколенко Джеймс Тарковски Амаду Онана Эшли Янг
Источник Sport.ua
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