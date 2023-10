Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена

Фанаты «Марселя» атаковали автобус «Лиона», забросав его камнями.

Это произошло в день матча 10-го тура чемпионата Франции между этими командами.

Главный тренер Лиона Фабио Гроссо получил серьезные ранения.

Матч отменен, полиция Марселя проводит расследование.

🚨 OL manager Fabio Grosso injured after team coach was attacked with stones whilst travelling to Marseille.



Emergency medical treatment for Fabio Grosso tonight. pic.twitter.com/0bFuHizhyp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

🚨 Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. 😳📸 pic.twitter.com/5VjxHw5lg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023