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Чемпионат Франции
Марсель
06.12.2023 22:00 – FT 3 : 0
Лион
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Франция
07 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:12
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1

Обамеянг показал мастер-класс. Марсель разгромил Лион в перенесенном матче

Голы у хозяев поля забили Витинья, Мурильо и Пьер-Эмерик Обамеянг

07 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 07 декабря 2023, 01:12
134
1
Обамеянг показал мастер-класс. Марсель разгромил Лион в перенесенном матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» выиграл у «Лиона» со счетом 3:0.

В первом тайме голы забили Витинья и Мурильо. Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг сделал две голевых передачи, к которым добавил свой гол во второй половине игры

«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 8-е место, «Лион» замыкает турнирную таблицу (7 очков).

Матч должен был состояться 29 октября, но был перенесен из-за нападения фанатов хозяев поля на автобус «Лиона», из-за чего травму получил главный тренер гостей Фабио Гроссо.

Лига 1. 10-й тур, 6 декабря

Марсель – Лион – 3:0

Голы: Витинья, 21, Мурильо, 25, Обамеянг, 55

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Микаэль Мурильо (Марсель).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Оливейра (Марсель).
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Источник Sport.ua
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Дані Рохас
Надо как-то спасать Лион, что за дела почему они так низко пали?
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