Обамеянг показал мастер-класс. Марсель разгромил Лион в перенесенном матче

В перенесенном матче 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» на стадионе «Велодром» выиграл у «Лиона» со счетом 3:0.

В первом тайме голы забили Витинья и Мурильо. Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг сделал две голевых передачи, к которым добавил свой гол во второй половине игры

«Марсель» набрал 17 очков и поднялся на 8-е место, «Лион» замыкает турнирную таблицу (7 очков).

Матч должен был состояться 29 октября, но был перенесен из-за нападения фанатов хозяев поля на автобус «Лиона», из-за чего травму получил главный тренер гостей Фабио Гроссо.

Лига 1. 10-й тур, 6 декабря

Марсель – Лион – 3:0

Голы: Витинья, 21, Мурильо, 25, Обамеянг, 55

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