Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко

Завершилась последняя теннисная неделя ноября. Девушки соревновались на малом Итоговом турнире (WTA Elite Trophy) в Чжухае, а мужчины разыграли трофеи на двух 500-тысячниках на хардовых покрытиях в помещении. Топы украинского женского тенниса уже завершили сезон, но вечно перспективная Дарья Снигур сумела порадовать фанатов из Украины на турнире ITF. Обо всем по порядку...

WTA Elite Trophy

Один из главных турниров недели прошел в Поднебесной, а точнее в китайском городе Чжухай. Титул на так званном малом Итоговом турнире WTA был разыгран впервые за 3 года. Ранее соревнования в этой стране не проводились из-за пандемии и «дела Пэн Шуай».

12 участниц одиночного разряда были поделены на 4 группы по 3 человека. Участие приняли: Дарья Касаткина, Барбора Крейчикова, Магда Линетт, Беатрис Хаддад Майя, Каролин Гарсия, Мэдисон Киз, Чжэн Циньвень, Алена Остапенко, Донна Векич, Чжу Линь, Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Явных фаворитов на бумаге не было, только 1 аутсайдер – Чжу Линь. Китаянка ниже всех располагается в рейтинге WTA и получил wild card от организаторов. Однако именно она вышла из группы «Роза», оставив без полуфинала «нейтральных» теннисисток Кудерметову и Самсонову.

В полуфинале Чжу Линь сумела навязать борьбу более сильной и интересной соотечественнице Чжэн Циньвень, которая под конец сезона выдала огненный отрезок, дойдя до четвертьфинала US Open, выиграв Азиатские игры, титул в Чжэнчжоу, а теперь и дойдя до финала малого Итогового.



Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень и Чжу Линь

Однако в финале уже любительница китайской публики уступила Беатрис Хаддад Майи. Бразильянка, которая в 2019 году была отстранена от тенниса из-за допингового скандала, настрадавшаяся на всяких турнирах серии ITF после 2020, проводит классные последние 2 сезона. Травяная специалистка (что уже странно, поскольку она из Южной Америки) выиграла первый титул на харде, да еще и у «домашней» теннисистки, да и еще самый крупный в карьере.

Теперь Беатрис впервые станет 11-й ракеткой мира. Беатрис прямо сейчас находится на пике карьеры, да и возраст плюс-минус подходящий – 27 лет. Не молодая для спорта, но и не старая, а безумно опытная с умением играть, как мы видим, на всех покрытиях. Хотя, стоит отметить, что до WTA Elite Trophy у Беатрис дела шли не очень. Но все же там дело, скорее всего, в травме, полученной еще летом на Уимблдоне, после которой она пропустила целый месяц и, вероятно, растеряла форму.



Getty Images/Global Images Ukraine. Беатрис Хаддад Майя и Чжэн Циньвень

После победы в финале одиночного разряда Хаддад Майя вышла играть в финале пары вместе с Вероникой Кудерметовой и выиграла титул и тут.

Беатрис стала первой теннисисток, которая сумела оформить титульный дубль на малом Итоговом турнире WTA.

В парном разряде на соревнованиях в Чжухае играла и украинка Людмила Киченок. Людмила выиграла два последних трофея на этом турнире, поэтому надежды были на успех (хотя нет, сестра не играла), но с Ульрикке Эйкери...

Как можно на что-то надеяться, когда напарницы только познакомились на корте? А учитывая аутформенность Киченок в последнее время так вообще шансов на успех не было. Как итог: два поражения в группе от далеко не самых топовых тандемов Сю Ван / Сюй Ифань и Мию Като / Алдила Сутджиади.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ульрикке Эйкери и Людмила Киченок

К слову, организаторам малого Итогового турнира стоит подумать о групповом раунде с 16 участницами и, соответственно, четвертьфиналами. Ибо ситуация в группе «Роза», где каждая теннисистка выиграла по одному матчу из 2, больше похожа на удачу. Хотя жаловаться не приходится, ведь вышла в полуфинал именно Чжу Линь, а не какая-то кацапка...

ATP 500 Вена / АТР 500 Базель

Два 500-тысячника за неделю – не частое явление, плюс составы на обоих турнирах были сильными, пускай и без Джоковича и Алькараса, пускай и в Австрии было куда интереснее, чем в Швейцарии...

В Вене внимание украинских фанатов было направлено на восставшего из пепла (игра слов, без каких-либо отсылок) Гаэля Монфиса. Да, в основном только потому, что он муж Элины Свитолиной, ну а что тут плохого? Элина поддерживает его на трибунах, это видно, это замечают, об этом пишут мировые СМИ, поэтому и наблюдать за Гаэлем еще более приятно, хотя он и так любитель шоу и красоты в теннисе.

К сожалению, после триумфа в Стокгольме Гаэль не сумел пройти далеко по сетке. В 1/16 финала он закрыл Даниэля Альмайера, а во 2-м раунде уступил еще одному шоумену Фрэнсису Тиафо.

На турнире в столице Австрии стоит отметить неплохое выступления «греческого Бога» Стефаноса Циципаса. Стефанос после триумфа в Лос-Кабосе, да и вообще после начала отношений с Паулой Бадосой, проваливал турнир за турниром, но в Австрии сумел дойти до полуфинала, где уступил Даниилу Медведеву.

В финале сошлись первые сеяные Медведев и Янник Синнер. Итальянец закрыл Даниила в трех сетах, обыграв его во второй раз за месяц. Интересно, что до октября 2023 года счет был 6:0 в пользу «нейтрального» теннисиста.

К слову, в полуфинале Синнер закрыл еще одного «нейтрала» – Андрея Рублева.

Итальянец провел шестой финал в 2023 году и выиграл четвертый трофей. Для Синнера это был 13-й финальный поединок в карьере. На его счету теперь 10 титулов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

В Базеле, на родине Роджера Федерера, победителем стал Феликс Оже-Альяссим. Безумно важный трофей для Оже, который откровенно провально выступал в последнее время.

Феликс защитил прошлогодний титул и удержал 19-ю строчку рейтинга АТР. Для Оже это 5-я победа в финалах на уровне АТР в карьере.



Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Оже-Альяссим

Стоит выделить и первого сеяного Хольгера Руне, который уступил Оже в полуфинале. После Уимблдона и до турнира в Базеле у датчанина была только 1 победа в 10 матчах (как раз над Оже в Пекине). Руне ушел от Патрика Муратоглу и в середине октября его тренером стал легендарный Борис Беккер.

Видимо, Беккер уже успел показать Руне парочку приемов на координацию:

В Вене сыграл и украинец – Виталий Сачко. Первый номер Украины уступил в 1-м раунде квалификации Лоренцо Сонего.

Украинцы на челленджерах

Слабовато играет в последнее время Алексей Крутых. В Гамбурге Алексей проиграл на старте Илье Марченко, а на прошлой неделе уступил в первом раунде отбора в Бресте Адриану Андрееву, вокруг которого когда-то крутился хайп, но там скорее не из-за игры, а из-за созвучного имени и фамилии.

Два тай-брейка – два счета 4:7. Но спасибо Алексею за то, что на Кубке Дэвиса за сборную Украины выиграл оба матча против колумбийцов.

Илью Марченко после триумфа в Гамбурге не хватило на челленджер в Ортизеи.

Там опытный украинец выиграл в 1-м раунде у местного Лоренцо Ротолли, а в финале отбора в трех партиях уступил итальянцу Луке Джакомини.

Титул Снигур

Не осталась Украина без трофеев на последней неделе ноября! Дарья Снигур неожиданно выиграл турнир серии ITF W60 в Глазго (Шотландия).

Хотя может неожиданно не совсем удачное слово, ведь из более-менее сильных соперниц была только 2-я сеяна Хэрриет Дарт, которую украинка закрыла в полуфинале.

Интересно, что до встречи в Глазго Дарья проиграла Хэрриет 2 очных поединка.

Для Снигур это первая победа на 60-тысячнике ITF, ранее она дважды побеждала на 100-тысячниках. Все победы были добыты на хардовых покрытиях. В 2023 году на ее счету также трофей на турнире серии ITF W100 в испанской Витории.

Финал Дудуна и полуфинал Олейниковой

Ничем особенным украинцы не сумели отметится на турнирах ITF на прошлой недели.

Игорь Дудун в парном разряде дошел до финала на 15-тысячнике в Кувейте. В финале украинец и его напарник Самуэль Пушкар в трех сетах уступили тандему Бор Артнак / Матич Димич.

Неплохо на 25-тысячнике в Санта-Маргерита-ди-Пула сыграла украинка Александра Олейникова. Из-за неблагоприятных погодных условий в месте проведения турнира украинка была вынуждена сыграть матчи 1/8 финала и четвертьфинальный поединок в один день.

Обе встречи Олейникова выиграла, но в полуфинале сил на первую сеяную, 16-летнуюю звездочку чешского тенниса и будущую победительницу 25-тысячника Бренду Фругвиртову, не хватило. Но и там Александра поборолась, проиграв чешке 4:6, 4:6.

Теннис вне корта

Самое смешно, что может случиться, это когда одна «нейтралка» попускает вторую. Так Людмила Самсонова сделала с Ариной Соболенко, которая находится на 1-й строчке рейтинга WTA.

Людмила заявила, что именно Ига Свентек является настоящим лидером женского тенниса:

«Ига. 100%. Я чувствую, что она – настоящий №1. Мы вместе выступали на финале в Пекине, она подошла ко мне и была очень мила во время церемонии. Она сказала: «Я знаю, что иногда это тяжело». Когда я начала узнавать ее лучше и стала ближе к ней, я почувствовала что-то особенное».

Liudmila Samsonova says Iga Swiatek is the real world #1:



“Iga. 100%. I feel like she’s the real number 1. We were speaking together in the Beijing Final, she came to me & was very nice during the ceremony. She was like ‘I know sometimes it’s tough.’ When I started to know her… pic.twitter.com/VkuqKAwoXl