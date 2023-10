Магуайр в старте. Стали известны стартовые составы на манчестерское дерби

29 октября на Олд Траффорд пройдет матч 10-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 17:30 по киевскому времени.



Стали известны стартовые составы команд:

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Эванс, Магуайр, Линделеф, Эриксен, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Рэшфорд, Хойлунд.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Холанд, Альварес.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии

Here it is: your Manchester derby team news! 🔴🆚🔵#MUFC || #MUNMCI