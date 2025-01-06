Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
Италия
06 января 2025, 12:06 |
2426
2

Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби

«Волки» обыграли «Лацио» со счетом 2:0

06 января 2025, 12:06 |
2426
2
Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик после поединка прокомментировал важную победу своего клуба в римском дерби:

«Величественная победа в Риме».

В этом матче 27-летний украинец провел на поле 74 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями.

По теме:
18 касаний мяча, 9 потерь. Как сыграл Довбик в матче против Лацио?
«Мало стоит много». В Италии оценили игру Довбика в римском дерби
Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Лацио Рома - Лацио
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Футбол | 06 января 2025, 06:23 2
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед
Как выглядит таблица АПЛ после суперматча между Ливерпулем и Ман Юнайтед

Красные удерживают лидерство в чемпионате Англии с 46 очками

«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
Футбол | 06 января 2025, 07:49 5
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением
«Будут рады это сделать». Арсенал шокировал Зинченко своим решением

Лондонцы продадут украинца уже в январе

Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Бокс | 06.01.2025, 09:05
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Турки Аль-Шейх назвал единственного боксера, который лучше Усика и Кличко
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Футбол | 05.01.2025, 20:23
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Салах догнал легенду футбола в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Футбол | 06.01.2025, 11:19
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaly Kozak
Перемога була велична, але ти на жаль виглядав найгірше в команді.
Ответить
+2
inspekcha85
Має бути соромно...час авансів  вже минув.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2025, 01:47
Хоккей
«Эту историю не знают любители бокса». Эксперт – о карьере Усика
«Эту историю не знают любители бокса». Эксперт – о карьере Усика
04.01.2025, 16:32 2
Бокс
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
Полноценный переход. Агенты готовят трансфер для полузащитника Динамо
05.01.2025, 12:12 3
Футбол
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
Известно, что сказал Фьюри своим близким после поражения Усику в реванше
05.01.2025, 08:23 1
Бокс
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
05.01.2025, 22:51 1
Футбол
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
Легендарное возвращение на родину. Известно, куда может перейти Роналду
04.01.2025, 16:13
Футбол
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
04.01.2025, 10:08 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем