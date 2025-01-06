Италия06 января 2025, 12:06 |
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Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
«Волки» обыграли «Лацио» со счетом 2:0
06 января 2025, 12:06 |
2426
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5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «волков» Артем Довбик после поединка прокомментировал важную победу своего клуба в римском дерби:
«Величественная победа в Риме».
В этом матче 27-летний украинец провел на поле 74 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями.
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Комментарии 2
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Перемога була велична, але ти на жаль виглядав найгірше в команді.
Має бути соромно...час авансів вже минув.
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