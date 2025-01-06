Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби

5 января состоялся матч 19-го тура Серии А 2024/25 между командами «Рома» и «Лацио».

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «волков» Артем Довбик после поединка прокомментировал важную победу своего клуба в римском дерби:

«Величественная победа в Риме».

В этом матче 27-летний украинец провел на поле 74 минуты, но не сумел отличиться результативными действиями.