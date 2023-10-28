Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волки vs Сороки. Вулверхэмптон и Ньюкасл на двоих забили 4 гола в АПЛ
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
28.10.2023 19:30 – FT 2 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 октября 2023, 22:32 |
99
0

Волки vs Сороки. Вулверхэмптон и Ньюкасл на двоих забили 4 гола в АПЛ

Игра завершилась со счетом 2:2

28 октября 2023, 22:32 |
99
0
Волки vs Сороки. Вулверхэмптон и Ньюкасл на двоих забили 4 гола в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за «волков» отличились Марио Лемина и Хван Хи Чжан. У «сорок» дубль оформил Каллум Уилсон.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 17 очками. У «Вулверхэмптона» 12 пунктов и 12 позиция.

АПЛ. 10-й тур. 28 октября

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Лемина, 36, Хван Хи Чхан, 71 – Уилсон, 22, 45+4

По теме:
Автор ассиста и гола получил 9.9. Сандерленд с Русиным обыграл Норвич
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Стала известна оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Бернли
Ньюкасл Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Марио Лемина Хван Хи Чхан Каллум Уилсон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Футбол | 28 октября 2023, 17:07 14
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером
Динамо не выигрывает в трех кряду матчах УПЛ. Дальше игра с Шахтером

Неудачная полоса команды Луческу

В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
Футбол | 28 октября 2023, 14:05 4
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ

Не играет и Энцо Фернандес

Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 28.10.2023, 22:17
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Футбол | 28.10.2023, 21:16
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Заря – Полесье – 0:1. Видео гола и обзор матча
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Футбол | 28.10.2023, 19:12
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
Таблица коэффициентов. Норвегия оторвалась от Украины, Греция приблизилась
27.10.2023, 10:23 9
Футбол
Александр ЗАХОЖИЙ: «Лично написал Поветкину, что он двуличная мразь»
Александр ЗАХОЖИЙ: «Лично написал Поветкину, что он двуличная мразь»
26.10.2023, 18:56
Бокс
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
«Волшебный Миша». Мудрик получил похвалу за работу на тренировке в Челси
26.10.2023, 20:12 5
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
26.10.2023, 16:59 2
Теннис
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
Барселона может получить неожиданное усиление на Эль Класико
26.10.2023, 21:13
Футбол
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
Хет-трик Слинкина, 3 автогола. Украина забила 9 мячей Алжиру на старте ЧМ
26.10.2023, 18:43 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем