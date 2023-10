Волки vs Сороки. Вулверхэмптон и Ньюкасл на двоих забили 4 гола в АПЛ

28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:2.

Голами за «волков» отличились Марио Лемина и Хван Хи Чжан. У «сорок» дубль оформил Каллум Уилсон.

Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 17 очками. У «Вулверхэмптона» 12 пунктов и 12 позиция.

АПЛ. 10-й тур. 28 октября

Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Лемина, 36, Хван Хи Чхан, 71 – Уилсон, 22, 45+4

