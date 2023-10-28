Волки vs Сороки. Вулверхэмптон и Ньюкасл на двоих забили 4 гола в АПЛ
Игра завершилась со счетом 2:2
28 октября состоялся матч 10-го тура АПЛ между клубами «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:2.
Голами за «волков» отличились Марио Лемина и Хван Хи Чжан. У «сорок» дубль оформил Каллум Уилсон.
Сейчас «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии с 17 очками. У «Вулверхэмптона» 12 пунктов и 12 позиция.
АПЛ. 10-й тур. 28 октября
Ньюкасл – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Лемина, 36, Хван Хи Чхан, 71 – Уилсон, 22, 45+4
The points are shared at Molineux.— Wolves (@Wolves) October 28, 2023
🐺⏱ pic.twitter.com/V5tzui89da
⏱️ All square at Molineux.#WOLNEW // #NUFC pic.twitter.com/v7h3368owJ— Newcastle United FC (@NUFC) October 28, 2023
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