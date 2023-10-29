Англия29 октября 2023, 05:45 | Обновлено 29 октября 2023, 05:46
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Вулвз – Ньюкасл – 2:2. Уилсон забивал, Волки отыгрывались. Видеообзор
Субботняя программа десятого тура АПЛ завершилась результативным матчем
29 октября 2023, 05:45 | Обновлено 29 октября 2023, 05:46
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Каллум Уилсон сделал дубль в первом тайме выездной игры с «Вулверхэмптоном», он дважды выводил вперед «Ньюкасл». Однако «Вулвз» всякий раз находили ответ на его голы. В первом тайме за хозяев забил Марио Лемина, после перерыва отличился Хван Хи Чхан.
АПЛ
10-й тур
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 2:2
Голы: Уилсон, 22 (0:1), Лемина, 36 (1:1), Уилсон, 45+4, пенальти (1:2), Хван Хи Чхан, 71 (2:2).
Видеообзор матча
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