Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулвз – Ньюкасл – 2:2. Уилсон забивал, Волки отыгрывались. Видеообзор
Англия
29 октября 2023, 05:45 | Обновлено 29 октября 2023, 05:46
18
0

Вулвз – Ньюкасл – 2:2. Уилсон забивал, Волки отыгрывались. Видеообзор

Субботняя программа десятого тура АПЛ завершилась результативным матчем

29 октября 2023, 05:45 | Обновлено 29 октября 2023, 05:46
18
0
Вулвз – Ньюкасл – 2:2. Уилсон забивал, Волки отыгрывались. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Каллум Уилсон сделал дубль в первом тайме выездной игры с «Вулверхэмптоном», он дважды выводил вперед «Ньюкасл». Однако «Вулвз» всякий раз находили ответ на его голы. В первом тайме за хозяев забил Марио Лемина, после перерыва отличился Хван Хи Чхан.

АПЛ

10-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 2:2

Голы: Уилсон, 22 (0:1), Лемина, 36 (1:1), Уилсон, 45+4, пенальти (1:2), Хван Хи Чхан, 71 (2:2).

Видеообзор матча

По теме:
Борнмут – Бернли – 2:1. Первая победа команды Забарного. Видеообзор матча
Арсенал –​ Шеффилд Юнайтед – 5:0. Шоу с хет-триком Нкетиа. Видеообзор матча
Почеттино: «Челси винит сам себя за поражение от Брентфорда»
видео голов и обзор Вулверхэмптон Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Каллум Уилсон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. А ведь мог быть дубль. Судья отменил 2 гола Ювентуса за 53 минуты
Футбол | 28 октября 2023, 23:10 0
ВИДЕО. А ведь мог быть дубль. Судья отменил 2 гола Ювентуса за 53 минуты
ВИДЕО. А ведь мог быть дубль. Судья отменил 2 гола Ювентуса за 53 минуты

Мойзе Кин – главный неудачник дня

Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28 октября 2023, 16:57 392
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом

Команда Вишняка затянула футболистов Луческу в фирменное «домашнее болото»

WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 29.10.2023, 01:20
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Футбол | 28.10.2023, 20:30
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»
Футбол | 29.10.2023, 01:11
ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»
ХАВИ: «Барселона доминировала, а Реал забил два гола с трех моментов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
27.10.2023, 12:06
Теннис
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 24
Футбол
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
В Челси рассказали, почему Мудрик не попал в заявку на матч АПЛ
28.10.2023, 14:05 4
Футбол
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
Невероятный Беллингем. Реал в Эль Класико вырвал победу у Барселоны
28.10.2023, 19:12 23
Футбол
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
Главный джокер УПЛ. Квасница похож на Мудрика, будет ли громкий трансфер
28.10.2023, 10:00 9
Футбол
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
27.10.2023, 17:27 6
Теннис
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
Майк Тайсон назвал самого стойкого боксера современности
27.10.2023, 10:07 2
Бокс
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем