Вулвз – Ньюкасл – 2:2. Уилсон забивал, Волки отыгрывались. Видеообзор

Каллум Уилсон сделал дубль в первом тайме выездной игры с «Вулверхэмптоном», он дважды выводил вперед «Ньюкасл». Однако «Вулвз» всякий раз находили ответ на его голы. В первом тайме за хозяев забил Марио Лемина, после перерыва отличился Хван Хи Чхан.

АПЛ

10-й тур

«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 2:2

Голы: Уилсон, 22 (0:1), Лемина, 36 (1:1), Уилсон, 45+4, пенальти (1:2), Хван Хи Чхан, 71 (2:2).

Видеообзор матча