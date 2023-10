Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол

Итальянский полузащитник английской «Астон Виллы» Николо Дзаньоло признался в том, что делал ставки на нелегальных платформах, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Но 24-летний игрок отмечает: он не делал прогнозы на футбол. Он ставил только на покер и блэкджек. Юристы Николо уверены, что им удастся разъяснить ситуацию в ближайшее время.

Напомним, недавно по масштабному делу о ставках итальянских футболистов уже вынесли 2 приговора. Бан на 7 месяцев получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, а игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев.

🚨 Nicolò Zaniolo answered to all the questions from Turin’s Prosecutor — he clarified his position.



Zaniolo admitted that he used to bet on illegal platforms — but poker, black jack and not football games.



“We are confident to clarify this story soon”, his lawyers said. pic.twitter.com/WOH18HES97