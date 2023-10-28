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Англия
28 октября 2023, 10:27 | Обновлено 28 октября 2023, 10:28
159
0

Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол

Полузащитник «Астон Виллы» частично признал свою вину

28 октября 2023, 10:27 | Обновлено 28 октября 2023, 10:28
159
0
Дзаньоло признался, что ставил на нелегальных платформах, но не футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Итальянский полузащитник английской «Астон Виллы» Николо Дзаньоло признался в том, что делал ставки на нелегальных платформах, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Но 24-летний игрок отмечает: он не делал прогнозы на футбол. Он ставил только на покер и блэкджек. Юристы Николо уверены, что им удастся разъяснить ситуацию в ближайшее время.

Напомним, недавно по масштабному делу о ставках итальянских футболистов уже вынесли 2 приговора. Бан на 7 месяцев получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли, а игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали дисквалифицировали на 10 месяцев.

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Николо Дзаньоло Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация ставки азарт Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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