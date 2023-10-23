Марку Гию покорилось уникальное достижение среди игроков Барселоны
Он стал самым молодым дебютантом, который забил за «Барсу» в 21-м веке
В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом 1:0.
17-летний форвард каталонцев Марк Гию дебютировал за взрослую команду «Барселоны» и стал героем матча. Испанец вышел на замену за полминуты до того, как забил единственный гол в матче на 80-й минуте.
Марк Гию стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в 21-м веке, забившем гол в Ла Лиге.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебюте молодого испанца.
17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.— OptaJose (@OptaJose) October 22, 2023
Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78
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