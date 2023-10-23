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  4. Марку Гию покорилось уникальное достижение среди игроков Барселоны
Испания
23 октября 2023, 10:29 | Обновлено 23 октября 2023, 11:45
506
1

Марку Гию покорилось уникальное достижение среди игроков Барселоны

Он стал самым молодым дебютантом, который забил за «Барсу» в 21-м веке

23 октября 2023, 10:29 | Обновлено 23 октября 2023, 11:45
506
1
Марку Гию покорилось уникальное достижение среди игроков Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гию

В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом 1:0.

17-летний форвард каталонцев Марк Гию дебютировал за взрослую команду «Барселоны» и стал героем матча. Испанец вышел на замену за полминуты до того, как забил единственный гол в матче на 80-й минуте.

Марк Гию стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в 21-м веке, забившем гол в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебюте молодого испанца.

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Барселона дебют Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига цифры и факты
Источник Opta
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Gargantua
Гий был такой футболист в Карпатах. кажется в Канаду эмигрировал.
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