Марку Гию покорилось уникальное достижение среди игроков Барселоны

В матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетик» из Бильбао с минимальным счетом 1:0.

17-летний форвард каталонцев Марк Гию дебютировал за взрослую команду «Барселоны» и стал героем матча. Испанец вышел на замену за полминуты до того, как забил единственный гол в матче на 80-й минуте.

Марк Гию стал самым молодым дебютантом «Барселоны» в 21-м веке, забившем гол в Ла Лиге.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави высказался о дебюте молодого испанца.

17 - At 17 years and 291 days, Marc Guiu is the youngest player to debut with a goal for Barcelona in @LaLigaEN in the 21st century.



Surprise. pic.twitter.com/IimYMrdK78