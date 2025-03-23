В Барселоне приняли важное решение по Ямалю. Это связанно с Месси
Зарплата испанского вингера не буде космической
В каталонской «Барселоне» приняли важное решение по испанскому вингеру Ламину Ямалю, сообщает todofichajes.
По информации источника, руководства клуба учитывает финансовые проблемы и не хочет повторять ошибки, которые допускались по отношению к контракту Лионеля Месси, который был продлевался раз в несколько лет, но зарплата в нем повышалась намного чаще.
Ямаль, которому летом исполнится 18 лет, продлит свое соглашение 2030 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды, но до следующего продления его зарплата расти не будет.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с первым летним трансфером.
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