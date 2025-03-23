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  4. В Барселоне приняли важное решение по Ямалю. Это связанно с Месси
Испания
23 марта 2025, 20:26 |
800
0

В Барселоне приняли важное решение по Ямалю. Это связанно с Месси

Зарплата испанского вингера не буде космической

23 марта 2025, 20:26 |
800
0
В Барселоне приняли важное решение по Ямалю. Это связанно с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

В каталонской «Барселоне» приняли важное решение по испанскому вингеру Ламину Ямалю, сообщает todofichajes.

По информации источника, руководства клуба учитывает финансовые проблемы и не хочет повторять ошибки, которые допускались по отношению к контракту Лионеля Месси, который был продлевался раз в несколько лет, но зарплата в нем повышалась намного чаще.

Ямаль, которому летом исполнится 18 лет, продлит свое соглашение 2030 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды, но до следующего продления его зарплата расти не будет.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с первым летним трансфером.

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Ламин Ямаль Барселона продление контракта Лионель Месси Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
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