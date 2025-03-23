В Барселоне приняли важное решение по Ямалю. Это связанно с Месси

В каталонской «Барселоне» приняли важное решение по испанскому вингеру Ламину Ямалю, сообщает todofichajes.

По информации источника, руководства клуба учитывает финансовые проблемы и не хочет повторять ошибки, которые допускались по отношению к контракту Лионеля Месси, который был продлевался раз в несколько лет, но зарплата в нем повышалась намного чаще.

Ямаль, которому летом исполнится 18 лет, продлит свое соглашение 2030 года и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды, но до следующего продления его зарплата расти не будет.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» определилась с первым летним трансфером.