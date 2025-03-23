Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание

Бразильский защитник «Монако» Вандерсон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку давно следит за развитием игрока и считает, что именно он должен усилить правый фланг обороны. Вандерсоном интересуются еще несколько клубов, но преимуществом «сине-гранатовых» является связь между бразильцем и деку.

«Барселона» намерена закрыть сделку летом.

В текущем сезоне Вандерсон провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флик дал добро на трансфер топового вингера.