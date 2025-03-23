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  4. Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание
Испания
23 марта 2025, 19:12 |
1822
0

Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание

Вандерсон привлекает внимание испанского гранда

23 марта 2025, 19:12 |
1822
0
Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание
Getty Images/Global Images Ukraine. Вандерсон

Бразильский защитник «Монако» Вандерсон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Sport.es.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку давно следит за развитием игрока и считает, что именно он должен усилить правый фланг обороны. Вандерсоном интересуются еще несколько клубов, но преимуществом «сине-гранатовых» является связь между бразильцем и деку.

«Барселона» намерена закрыть сделку летом.

В текущем сезоне Вандерсон провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флик дал добро на трансфер топового вингера.

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Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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