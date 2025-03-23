Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание
Вандерсон привлекает внимание испанского гранда
Бразильский защитник «Монако» Вандерсон привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Sport.es.
По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку давно следит за развитием игрока и считает, что именно он должен усилить правый фланг обороны. Вандерсоном интересуются еще несколько клубов, но преимуществом «сине-гранатовых» является связь между бразильцем и деку.
«Барселона» намерена закрыть сделку летом.
В текущем сезоне Вандерсон провел 34 матча на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Флик дал добро на трансфер топового вингера.
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