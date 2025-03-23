Испания23 марта 2025, 18:51 | Обновлено 23 марта 2025, 18:57
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Рафинья не обрадуется. Флик дал добро на трансфер топового вингера
Немецкий специалист хочет видеть в команде Адемолу Лукмана
23 марта 2025, 18:51 | Обновлено 23 марта 2025, 18:57
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Нигерийский вингер «Аталанты» Адемола Лукман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.
По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик считает, что Адемола станет идеальным конкурентом для Рафиньи. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» достигнет прогресса в переговорах.
Лукман может присоединиться к «сине-гранатовым» за сумму около 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» применит необычную тактику для подписания титулованной суперзвезды.
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