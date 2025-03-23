Рафинья не обрадуется. Флик дал добро на трансфер топового вингера

Нигерийский вингер «Аталанты» Адемола Лукман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик считает, что Адемола станет идеальным конкурентом для Рафиньи. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» достигнет прогресса в переговорах.

Лукман может присоединиться к «сине-гранатовым» за сумму около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» применит необычную тактику для подписания титулованной суперзвезды.