Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафинья не обрадуется. Флик дал добро на трансфер топового вингера
Испания
23 марта 2025, 18:51 | Обновлено 23 марта 2025, 18:57
576
0

Рафинья не обрадуется. Флик дал добро на трансфер топового вингера

Немецкий специалист хочет видеть в команде Адемолу Лукмана

23 марта 2025, 18:51 | Обновлено 23 марта 2025, 18:57
576
0
Рафинья не обрадуется. Флик дал добро на трансфер топового вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

Нигерийский вингер «Аталанты» Адемола Лукман привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Ханс-Дитер Флик считает, что Адемола станет идеальным конкурентом для Рафиньи. Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» достигнет прогресса в переговорах.

Лукман может присоединиться к «сине-гранатовым» за сумму около 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» применит необычную тактику для подписания титулованной суперзвезды.

По теме:
Барселона определилась с первым летним трансфером. Неожиданное подписание
Не Винисиус, не Родриго. Ключевой игрок Реала получил топовое предложение
ОФИЦИАЛЬНО. Минай заявил голкипера из клубной академии
Рафинья Диас Адемола Лукман трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Барселона Аталанта Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Макларена. Состоялась гонка Формулы-1 в Китае
Авто/мото | 23 марта 2025, 10:37 17
Дубль Макларена. Состоялась гонка Формулы-1 в Китае
Дубль Макларена. Состоялась гонка Формулы-1 в Китае

Пиастри опередил Норриса в борьбе за победу

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Футбол | 22 марта 2025, 21:12 1
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»

У Кочергина только 1 матч за национальную команду

Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Бокс | 23.03.2025, 09:13
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебя победил старик, ты – отстой»
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Футбол | 22.03.2025, 20:45
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Плей-офф Лиги наций. Решающий вечер: битвы за полуфиналы и за повышение
Футбол | 23.03.2025, 17:00
Плей-офф Лиги наций. Решающий вечер: битвы за полуфиналы и за повышение
Плей-офф Лиги наций. Решающий вечер: битвы за полуфиналы и за повышение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
Эдди Хирн подтвердил бой Джошуа против обидчика Майка Тайсона
22.03.2025, 14:21
Бокс
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
22.03.2025, 07:48 6
Футбол
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
23.03.2025, 12:02 13
Футбол
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
Ломаченко купил дом в Калифорнии. Известно, за сколько денег
22.03.2025, 03:31 4
Бокс
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
Де Брюйне назвал главную особенность Зинченко перед игрой Бельгия – Украина
22.03.2025, 19:02 5
Футбол
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
Виталий КЛИЧКО: «Этот рекорд до сих пор никто не побил»
22.03.2025, 18:35
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
Стали известны детали разговора между Куртуа и Луниным
22.03.2025, 08:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем