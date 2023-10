Игрока Баварии отстранили от тренировок за поддержку Палестины

Марокканский правый защитник мюнхенской «Баварии» Нуссаир Мазрауи сегодня тренировался отдельно от основной команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Вчера у 25-летнего игрока был разговор с боссами «Баварии» относительно его поста в поддержку Палестины. Клуб считает такую позицию неприемлемой, поэтому принял решение отстранить марокканца от тренировочного процесса.

В этом сезоне на счету Нуссаира Мазрауи 9 матчей за «Баварию», в которых он отметился 2 голевыми передачами. Он присоединился к клубу на правах свободного агента летом 2022 года.

🔴 Noussair Mazraoui is not training with the team today, as per BILD.



Mazraoui has had conversation with Bayern bosses after his pro-Palestine post on social media.



Both sides have clearly and plainly exchanged their positions. pic.twitter.com/9KVLP1Ub59