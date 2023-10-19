Игрока Баварии отстранили от тренировок за поддержку Палестины
Нуссаир Мазрауи тренируется индивидуально
Марокканский правый защитник мюнхенской «Баварии» Нуссаир Мазрауи сегодня тренировался отдельно от основной команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.
Вчера у 25-летнего игрока был разговор с боссами «Баварии» относительно его поста в поддержку Палестины. Клуб считает такую позицию неприемлемой, поэтому принял решение отстранить марокканца от тренировочного процесса.
В этом сезоне на счету Нуссаира Мазрауи 9 матчей за «Баварию», в которых он отметился 2 голевыми передачами. Он присоединился к клубу на правах свободного агента летом 2022 года.
🔴 Noussair Mazraoui is not training with the team today, as per BILD.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023
Mazraoui has had conversation with Bayern bosses after his pro-Palestine post on social media.
Both sides have clearly and plainly exchanged their positions. pic.twitter.com/9KVLP1Ub59
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