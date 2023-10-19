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Германия
19 октября 2023, 16:49 | Обновлено 19 октября 2023, 16:50
1086
0

Игрока Баварии отстранили от тренировок за поддержку Палестины

Нуссаир Мазрауи тренируется индивидуально

19 октября 2023, 16:49 | Обновлено 19 октября 2023, 16:50
1086
0
Игрока Баварии отстранили от тренировок за поддержку Палестины
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Марокканский правый защитник мюнхенской «Баварии» Нуссаир Мазрауи сегодня тренировался отдельно от основной команды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

Вчера у 25-летнего игрока был разговор с боссами «Баварии» относительно его поста в поддержку Палестины. Клуб считает такую позицию неприемлемой, поэтому принял решение отстранить марокканца от тренировочного процесса.

В этом сезоне на счету Нуссаира Мазрауи 9 матчей за «Баварию», в которых он отметился 2 голевыми передачами. Он присоединился к клубу на правах свободного агента летом 2022 года.

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Нуссаир Мазрауи Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу Палестина
Источник Фабрицио Романо
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