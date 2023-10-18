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Бразилия
18 октября 2023, 23:55 | Обновлено 19 октября 2023, 00:53
535
0

Все серьезно. Стала известна травма у Неймара и сроки восстановления

На ближайшие месяцы нападающий выпал из обоймы

18 октября 2023, 23:55 | Обновлено 19 октября 2023, 00:53
535
0
Все серьезно. Стала известна травма у Неймара и сроки восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы выбыл на длительный срок.

Как известно, он получил повреждение левого колена в поединке отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Неймар был заменен в концовке первого тайма и покидал поле в слезах.

Клуб «Аль-Хиляль», цвета которого защищает Неймар, сообщил, что у 31-летнего футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Игрока ждет операция.

По оценке бразильского издания Globo, восстановление Неймара займет не меньше 6 месяцев.

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травма Неймар Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу сборная Бразилии по футболу
Источник ФК Аль-Хиляль
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