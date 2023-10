Все серьезно. Стала известна травма у Неймара и сроки восстановления

Нападающий сборной Бразилии Неймар из-за травмы выбыл на длительный срок.

Как известно, он получил повреждение левого колена в поединке отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Неймар был заменен в концовке первого тайма и покидал поле в слезах.

Клуб «Аль-Хиляль», цвета которого защищает Неймар, сообщил, что у 31-летнего футболиста диагностировано повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Игрока ждет операция.

По оценке бразильского издания Globo, восстановление Неймара займет не меньше 6 месяцев.

The medical tests "NEYMAR " underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..



