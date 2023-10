Касаткина – out. Определены финалистки турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

14 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Кита).

Обидчица Катерины Володько и Леси Цуренко Чжэн Циньвень обыграла Жасмин Паолини.

В финале турнире китаянка встретится с Барборой Крейчиковой, которая выбила Дарью Касаткину.

WTA 500 Чжэнчжоу. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [7] – Дарья Касаткина [8] – 6:3, 6:0

Чжэн Циньвень – Жасмин Паолини – 6:2, 6:3

