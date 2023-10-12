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Major League Soccer
12 октября 2023, 22:45 | Обновлено 12 октября 2023, 22:47
725
3

Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy

В список вошли 25 молодых талантов

12 октября 2023, 22:45 | Обновлено 12 октября 2023, 22:47
725
3
Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy
Getty Images/Global Images Ukraine. Golden Boy

Сегодня, 12 октября, стал известен финальный перечень 25 футболистов, которые будут претендовать на престижную премию Golden Boy 2023 (лучший молодой футболист года).

В список вошли: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артур Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

Отметим, что молодой полузащитник «Барселоны» Гави не попал в список, поскольку выигрывал награду в прошлом году.

Церемония вручения премии Golden Boy состоится в Турине (Италия) 4 декабря.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Джамал Мусиала Хави Симонс РБ Лейпциг Антониу Силва Бенфика Алекс Бальде Барселона Флориан Вирц Байер Беньямин Шешко Аталанта Манчестер Юнайтед Леви Колуилл Челси Борнмут Артур Вермерен Эван Фергюсон Брайтон РБ Зальцбург ПСЖ Спортинг Лиссабон Жирона Матис Тель Ланс Golden Boy
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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sokolyk
Ви пропустили дуже сильного новачка - Ламіна Ямала. Він має виграти наступного року.
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Slunkoo
Jude wins Jude Bellingham
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zhyr
Беллінгем
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