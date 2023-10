Определен окончательный список претендентов на премию Golden Boy

Сегодня, 12 октября, стал известен финальный перечень 25 футболистов, которые будут претендовать на престижную премию Golden Boy 2023 (лучший молодой футболист года).

В список вошли: Джуд Беллингем («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Алекс Бальде («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Беньямин Шешко («РБ Лейпциг»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Ливай Колуилл («Челси»), Йохан Бакайоко (ПСВ), Милош Керкез («Борнмут»), Артур Вермерен («Антверпен»), Эван Фергюсон («Брайтон»), Люка Гурна-Дуат («Ред Булл Зальцбург»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Усман Диоманде («Спортинг»), Арнау Мартинес («Жирона»), Матис Тель («Бавария»), Анди Диуф («Ланс»).

Отметим, что молодой полузащитник «Барселоны» Гави не попал в список, поскольку выигрывал награду в прошлом году.

Церемония вручения премии Golden Boy состоится в Турине (Италия) 4 декабря.

