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  4. Габри ВЕЙГА: «Я уехал в Саудовскую Аравию не только ради денег»
Саудовская Аравия
12 октября 2023, 15:09 |
209
1

Габри ВЕЙГА: «Я уехал в Саудовскую Аравию не только ради денег»

Полузащитник «Аль-Ахли» назвал еще несколько причин трансфера

12 октября 2023, 15:09 |
209
1
Габри ВЕЙГА: «Я уехал в Саудовскую Аравию не только ради денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Вейга

Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга рассказал, почему летом решил перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии:

«Я не приехал в Саудовскую Аравию только ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как игрока. Здесь я могу прогрессировать под руководством молодого тренера, играя рядом со звездами в развивающейся лиге. Я на 100% горжусь своим решением».

Летом 2023 года Габриэль Вейга должен был переходить из «Сельты» в «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо даже дал свое известное here we go, но в последний момент 21-летний испанец выбрал «Аль-Ахли».

В этом сезоне на счету Габри 6 матчей за саудовскую команду, в которых он отметился 1 голевой передачей.

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Габриэль Вейга Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Сельта Наполи
Источник Фабрицио Романо
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turist86
Ну куди ж там чемпіонатам Іспанії та Італії до саудівського чемпіонату 
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