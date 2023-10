Габри ВЕЙГА: «Я уехал в Саудовскую Аравию не только ради денег»

Испанский полузащитник «Аль-Ахли» Габриэль Вейга рассказал, почему летом решил перейти в клуб из чемпионата Саудовской Аравии:

«Я не приехал в Саудовскую Аравию только ради денег. Это был лучший вариант для моего развития как игрока. Здесь я могу прогрессировать под руководством молодого тренера, играя рядом со звездами в развивающейся лиге. Я на 100% горжусь своим решением».

Летом 2023 года Габриэль Вейга должен был переходить из «Сельты» в «Наполи». Инсайдер Фабрицио Романо даже дал свое известное here we go, но в последний момент 21-летний испанец выбрал «Аль-Ахли».

В этом сезоне на счету Габри 6 матчей за саудовскую команду, в которых он отметился 1 голевой передачей.