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  4. Сака стал лучшим игроком Арсенала по итогам сентября
Англия
11 октября 2023, 19:53 | Обновлено 11 октября 2023, 19:54
63
0

Сака стал лучшим игроком Арсенала по итогам сентября

Английский вингер победил в опросе среди болельщиков

11 октября 2023, 19:53 | Обновлено 11 октября 2023, 19:54
63
0
Сака стал лучшим игроком Арсенала по итогам сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака выбран болельщиками «канониров» лучшим игроком команды в сентябре.

22-летний вингер получил поддержку 36% респондентов и опередил Мартина Эдегора, Леандро Троссарда и Вильяма Салиба, которые также боролись за признание.

Сака отметился результативными действиями во всех пяти матчах «Арсенала» в сентябре. На его счету 3 гола и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что стали известны сроки восстановления Букайо Сака, который имеет повреждение.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор Леандро Троссард Вильям Салиба
Источник ФК Арсенал Лондон
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