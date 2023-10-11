Сака стал лучшим игроком Арсенала по итогам сентября
Английский вингер победил в опросе среди болельщиков
Атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака выбран болельщиками «канониров» лучшим игроком команды в сентябре.
22-летний вингер получил поддержку 36% респондентов и опередил Мартина Эдегора, Леандро Троссарда и Вильяма Салиба, которые также боролись за признание.
Сака отметился результативными действиями во всех пяти матчах «Арсенала» в сентябре. На его счету 3 гола и 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что стали известны сроки восстановления Букайо Сака, который имеет повреждение.
🥁 Introducing our Player of the Month for September...— Arsenal (@Arsenal) October 11, 2023
⚽️ 3 goals
🎯 3 assists
🥇 Bukayo Saka
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