Сака стал лучшим игроком Арсенала по итогам сентября

Атакующий полузащитник «Арсенала» Букайо Сака выбран болельщиками «канониров» лучшим игроком команды в сентябре.

22-летний вингер получил поддержку 36% респондентов и опередил Мартина Эдегора, Леандро Троссарда и Вильяма Салиба, которые также боролись за признание.

Сака отметился результативными действиями во всех пяти матчах «Арсенала» в сентябре. На его счету 3 гола и 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что стали известны сроки восстановления Букайо Сака, который имеет повреждение.

