На беду Мудрика и Ко. Названы сроки восстановления лидера Арсенала

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака может успеть восстановиться после имеющегося повреждения к матчу очередного тура Английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с лондонским «Челси».

Сака должен прибыть на следующей неделе в клубный центр «Арсенала» и там пройти курс реабилитации. Пока же 22-летний игрок получил полноценный отдых и, как известно, не поможет сборной Англии в октябрьских матчах отбора на Евро-2024.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, в 9-м туре чемпионата Англии. Матч ссотоится 21 октября (начало – в 19:30 по Киеву).

Букайо Сака был заменен из-за травмы в первом тайме матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2).