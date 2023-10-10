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Англия
10 октября 2023, 17:05 | Обновлено 10 октября 2023, 17:19
817
0

На беду Мудрика и Ко. Названы сроки восстановления лидера Арсенала

«Канониры» ждут возвращения в строй Сака

10 октября 2023, 17:05 | Обновлено 10 октября 2023, 17:19
817
0
На беду Мудрика и Ко. Названы сроки восстановления лидера Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака может успеть восстановиться после имеющегося повреждения к матчу очередного тура Английской Премьер-лиги, в котором «канониры» сыграют с лондонским «Челси».

Сака должен прибыть на следующей неделе в клубный центр «Арсенала» и там пройти курс реабилитации. Пока же 22-летний игрок получил полноценный отдых и, как известно, не поможет сборной Англии в октябрьских матчах отбора на Евро-2024.

Напомним, «Арсенал» сыграет с «Челси», цвета которого защищает украинский полузащитник Михаил Мудрик, в 9-м туре чемпионата Англии. Матч ссотоится 21 октября (начало – в 19:30 по Киеву).

Букайо Сака был заменен из-за травмы в первом тайме матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Лансом» (1:2).

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Букайо Сака Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Twitter
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