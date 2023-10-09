Англия потеряла ключевого игрока на октябрьские матчи
Букайо Сака еще не восстановился после травмы
Вингер «Арсенала» Букайо Сака пропустит октябрьские матчи сборной Англии. Об этом сообщил главный тренер «Канониров» после матча с «Манчестер Сити» (победа 1:0), который Сака также пропустил:
«Букайо не сможет. Он не провел ни одной тренировки, поэтому пока недоступен. Сейчас он не может играть».
Напомним, в октябре сборная Англии проведет два матча: 13 октября товарищеский поединок против Австралии, а 17 октября – матч отбора на Евро-2024 против Италии. Напомним, англичане выступают в одной отборочной группе со сборной Украины.
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