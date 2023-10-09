Англия потеряла ключевого игрока на октябрьские матчи

Вингер «Арсенала» Букайо Сака пропустит октябрьские матчи сборной Англии. Об этом сообщил главный тренер «Канониров» после матча с «Манчестер Сити» (победа 1:0), который Сака также пропустил:

«Букайо не сможет. Он не провел ни одной тренировки, поэтому пока недоступен. Сейчас он не может играть».

Напомним, в октябре сборная Англии проведет два матча: 13 октября товарищеский поединок против Австралии, а 17 октября – матч отбора на Евро-2024 против Италии. Напомним, англичане выступают в одной отборочной группе со сборной Украины.