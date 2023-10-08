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Английская Премьер-лига. 8-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:0.

Мартинелли, 86.

Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 - Бернарду, 23, Ковачич, 28, Эдерсон, 90+3.

«Арсенал»: Рая - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75) - Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс - Троссард (Мартинелли, 46), Нкетіа (Хаверц, 75), Жезус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке - Бернарду, Льюис (Нунес, 68), Ковачич (Стоунз, 68) - Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).

Арбитр: Майкл Олівер

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА