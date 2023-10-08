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Чемпионат Англии
Арсенал
08.10.2023 18:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 октября 2023, 20:23 | Обновлено 08 октября 2023, 20:30
703
9

Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу

Манчестерская команда проиграла второй матч подряд

08 октября 2023, 20:23 | Обновлено 08 октября 2023, 20:30
703
9
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:0.

Мартинелли, 86.

Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 - Бернарду, 23, Ковачич, 28, Эдерсон, 90+3.

«Арсенал»: Рая - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75) - Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс - Троссард (Мартинелли, 46), Нкетіа (Хаверц, 75), Жезус.

«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке - Бернарду, Льюис (Нунес, 68), Ковачич (Стоунз, 68) - Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).

Арбитр: Майкл Олівер

Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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Иван Качура
З перемогою, каноніри 👍 
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+5
AK.228
Вболіваю за МС, але не в цьому матчі!! 
Молодці каноніри !!
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+4
Перець
В цьому сезоні Мансіті з такою грою чемпіонство не світить 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
introvert
Хоч і не надто виразна, але заслужена перемога. Приємно, що і Зінченко каші не зіпсував.
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+1
introvert
Холанд - претендент на ЗМ? Не смішіть мої тапки.
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0
Viktor Tsimakouridze
вкардена перемога, як і сам гол від рікошету, як і  не використанні шанси МС
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-4
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