Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Манчестерская команда проиграла второй матч подряд
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Английская Премьер-лига. 8-й тур.
«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 1:0.
Мартинелли, 86.
Жоржиньо, 11, Жезус, 90+3 - Бернарду, 23, Ковачич, 28, Эдерсон, 90+3.
«Арсенал»: Рая - Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75) - Эдегор, Жоржиньо (Парти, 75), Райс - Троссард (Мартинелли, 46), Нкетіа (Хаверц, 75), Жезус.
«Манчестер Сити»: Эдерсон - Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке - Бернарду, Льюис (Нунес, 68), Ковачич (Стоунз, 68) - Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
Арбитр: Майкл Олівер
Стадион «Эмирейтс» (Лондон, Англия)
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