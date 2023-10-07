Центральный матч восьмого тура АПЛ состоится в воскресенье, 8 октября в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум» – «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по Киеву, главный арбитр – Майкл Оливер.

Арсенал

В прошлом сезоне «Арсенал» был главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство. Команда Микеля Артеты долгое время лидировала в турнирной таблице и, казалось, может прервать гегемонию «Сити» на внутренней арене, однако на финишном отрезке сезона бензин у «Канониров» закончился, и команда Пепа Гвардиолы завоевала очередной титул.

Дуэль этих команд продолжается и на старте нынешнего сезона, так, будто бы летнего межсезонья и вовсе не было. К очному поединку «Манчестер Сити» подошел в качестве лидера турнирной таблицы, однако «Арсенал» отстает всего на одно очко. Предстоящий матч на «Эмирейтс», конечно, не станет решающим в борьбе за чемпионство, но, в зависимости от исхода, может во многом определить дальнейший ход событий.

«Арсенал» к матчу подходит не в лучшем состоянии. На неделе «Канониры» во втором туре Лиги чемпионов на выезде сенсационно проиграли «Лансу» со счетом 1:2. Не лучший матч провел украинец Александр Зинченко, и постепенно он становится объектом критики со стороны английских СМИ и экспертов – сейчас у него действительно не самый удачный отрезок в его лондонском этапе карьеры.

«Арсенал» подходит к матчу практически в боевом составе. Не хватает разве что новичка Юрриена Тимбера, который получил тяжелую травму колена практически сразу после перехода. Также под вопросом участие в матче Габриэла Мартинелли.

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне АПЛ стартовал с шести побед подряд, однако в предыдущем, седьмом туре команда Пепа Гвардиолы на выезде сенсационно проиграла «Вулверхэмптону» со счетом 1:2 и подпустила к себе конкурентов.

После этого «Сити» на неделе сумел реабилитироваться в Лиге чемпионов, на выезде обыграв со счетом 3:1 «РБ Лейпциг». На европейской арене подопечные Пепа Гвардиолы пока что идут без потерь, ранее в первом туре с аналогичным счетом обыграв скромную «Црвену Звезду».

Кадровые потери «Манчестер Сити» гораздо ощутимее, чем у «Арсенала». Из-за травмы уже далеко не первый матч пропускает лидер команды Кевин Де Брюйне. Кроме него, матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации пропустит еще один ключевой полузащитник команды – Родри. Без Де Брюйне «Сити» справлялся очень достойно, но как Пеп Гвардиола выкрутится сразу без двух ключевых игроков центря поля – сказать сложно.

История встреч

Предстоящий матч станет уже 140-м официальным в истории противостоянии «Арсенала» и «Манчестер Сити». Огромное преимущество на стороне «Канониров» – 67 побед против 38. Еще 34 матча завершились вничью. Разница голов – 223:164 в пользу «Арсенала».

Прогноз на противостояние

Букмекеры фаворитом матча считают «Манчестер Сити», однако, по нашему мнению, отсутствие Де Брюйне и Родри одновременно дает «Арсеналу» хорошие шансы как минимум не проиграть. Наша ставка – ничья, коэффициент 3,55.

8 октября, воскресенье