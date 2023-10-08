08.10.2023 18:30 – FT 1 : 0
Англия08 октября 2023, 20:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:58
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Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Английской Премьер-лиги
08 октября 2023, 20:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:58
2934
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В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ Арсенал обыграл Манчестер Сити (1:0).
Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе канониров и провел на поле 75 минут, после чего был заменен.
Лидеры АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал (по 20), Ман Сити (18), Ливерпуль (17).
АПЛ. 8-й тур, 8 октября
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Мартинелли, 86
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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