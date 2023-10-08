В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ Арсенал обыграл Манчестер Сити (1:0).

Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе канониров и провел на поле 75 минут, после чего был заменен.

Лидеры АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал (по 20), Ман Сити (18), Ливерпуль (17).

АПЛ. 8-й тур, 8 октября

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Мартинелли, 86