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Чемпионат Англии
Арсенал
08.10.2023 18:30 – FT 1 : 0
Манчестер Сити
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Англия
08 октября 2023, 20:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:58
2934
0

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура Английской Премьер-лиги

08 октября 2023, 20:45 | Обновлено 08 октября 2023, 20:58
2934
0
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ Арсенал обыграл Манчестер Сити (1:0).

Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе канониров и провел на поле 75 минут, после чего был заменен.

Лидеры АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал (по 20), Ман Сити (18), Ливерпуль (17).

АПЛ. 8-й тур, 8 октября

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Мартинелли, 86

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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