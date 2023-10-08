ГВАРДИОЛА: «Это был напряженный матч. Один рикошет, и мы проиграли»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение в матче 8-го тура АПЛ против «Арсенала» (0:1):

«Игру мы начали очень хорошо, имели два или три момента. Соперники начали второй тайм в отличном ритме и забили гол с помощью рикошета. Арсенал победил, поздравляю их.

Мы старались. С обеих сторон было не так много моментов. Обе команды хорошо прессинговали. Это было близкая игра, и из-за одного эпизода мы проиграли матч.

Десять минут Арсенал лидировал, хотя игра была равная. У нас тоже были свои моменты, но в целом это был напряженный матч. К сожалению, забить удалось сопернику.

Один рикошет. У нас были реально хорошие моментов в первом тайме. Это была напряженная игра. Мы очень хорошо защищались, игроки отдали все силы. Это футбол, мы проиграли. Мы вернемся сильнее.

Я знаю этих игроков уже много лет и знаю, что мы сделали вместе. Для меня большая честь видеть, как они сражаются.

Сейчас у нас два поражения подряд, и наступает пауза на матчи сборных. Надеюсь, игроки вернутся в форме, и тогда мы снова будем побеждать. Поздравляем «Арсенал». Мы точно знаем, что нам нужно делать, и будем это делать».