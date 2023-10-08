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08.10.2023 18:30 - : -
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Англия
08 октября 2023, 03:45 | Обновлено 08 октября 2023, 03:47
47
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Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8 тура Английской Премьер-лиги

08 октября 2023, 03:45 | Обновлено 08 октября 2023, 03:47
47
0
Арсенал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс», начало - в 18:30 по Киеву.

В прошлом сезоне «Арсенал» был главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство, однако «Сити» завоевал титул. В нынешнем сезоне обе команды ведут борьбу за первое место в турнирной таблице, разница между ними – одно очко. Матч между клубами на «Эмирейтс» может повлиять на дальнейшее развитие сезона. «Арсенал» имеет некоторые кадровые проблемы, включая травму Габриэля Мартинелли. В «Манчестер Сити» отсутствие Кевина Де Брюйне и Родри может повлиять на игру команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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