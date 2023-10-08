В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Эмирейтс», начало - в 18:30 по Киеву.

В прошлом сезоне «Арсенал» был главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство, однако «Сити» завоевал титул. В нынешнем сезоне обе команды ведут борьбу за первое место в турнирной таблице, разница между ними – одно очко. Матч между клубами на «Эмирейтс» может повлиять на дальнейшее развитие сезона. «Арсенал» имеет некоторые кадровые проблемы, включая травму Габриэля Мартинелли. В «Манчестер Сити» отсутствие Кевина Де Брюйне и Родри может повлиять на игру команды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити» в украинской версии сайта.