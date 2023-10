8 октября стартовал матч 8-го тура Лиги 1 между клубами «Монпелье» и «Клермон».

В добавленное ко 2-му тайму время фанаты хозяев бросили петарду под ноги голкиперу гостей Мори Диаву. Вратарь потерял сознание, его унесли с поля на носилках.

После этого инцидента защитник «Клермона» Нето Боржес показал средний палец болельщикам «Монпелье». Главный судья встречи решил наказать игрока и показал Нето красную карточку.

Поединок «Монпелье» – «Клермон» был прерван на 90+7-й минуте при счете 4:2 в пользу «паладинов». Дальнейшая его судьба пока что неизвестна.

Президент «Монпелье» Лоран Николлен жестко высказался про фаната, который бросил петарду под ноги Диаву:

«Я чувствую отвращение, разочарование, сожаление. Когда ведешь со счетом 4:2 за 5 минут до конца матча и можешь выйти на 6-е место в таблице, когда игроки рвут задницы... Я чувствую отвращение. Какой-то придурок бросает с трибуны что-то... Это болезненный момент. Какой-то сюрреализм.

Я надеюсь, что вратарь «Клермона» в порядке, я не видел видео и надеюсь, что он сможет вернуться домой вместе с товарищами по команде. Ты изо всех сил стараешься сделать что-то хорошее... Нас часто упрекают в отсутствии амбиций, но с такими придурками у нас вряд ли будут амбиции. Это мучительно и утомительно. Я думаю о нашем тренере и игроках, которые провели отличный матч, и результат был бы...

Будет ли доигровка или техническое поражение? Руководство Лиги 1 вызовет нас и там будет принято решение».

ВИДЕО. Скандал! Кипер потерял сознание, Нето показал средний палец фанатам

