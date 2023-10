ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила в отставку главного тренера

Руководство «Севильи» приняло решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды.

Хосе Луис Мендилибар возглавлял «Севилью» в 28 официальных матчах. В сезоне 2023/24 на счету севильцев две победы, пять ничьих и четыре поражения. В прошлом сезоне, «Севилья» под руководством Мендилибара одержала восемь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 8 туров Ла Лиги «Севилья» занимает 14 место в турнирной таблице.

ℹ️ José Luis Mendilibar has been relieved of his duties as #SevillaFC coach.



Thank you for everything, José Luis.