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Испания
09 октября 2023, 01:11 | Обновлено 09 октября 2023, 01:25
244
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила в отставку главного тренера

Хосе Луис Мендилибар – больше не главный тренер севильского клуба

09 октября 2023, 01:11 | Обновлено 09 октября 2023, 01:25
244
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья отправила в отставку главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Луис Мендилибар

Руководство «Севильи» приняло решение уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды.

Хосе Луис Мендилибар возглавлял «Севилью» в 28 официальных матчах. В сезоне 2023/24 на счету севильцев две победы, пять ничьих и четыре поражения. В прошлом сезоне, «Севилья» под руководством Мендилибара одержала восемь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 8 туров Ла Лиги «Севилья» занимает 14 место в турнирной таблице.

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Хосе Луис Мендилибар Севилья чемпионат Испании по футболу Ла Лига отставка
Источник ФК Севилья
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