Забарный занял второе место в опросе на лучшего игрока месяца в Борнмуте

Английский клуб «Борнмут» определил лучшего игрока команды в сентябре 2023 года.

Лучшим игроком месяца назван форвард Доминик Соланке, ставший автором трех мячей за месяц.

Второе место в опросе занял защитник Илья Забарный. Он уступил форварду 9% голосов.

Забарный провел в сентябре за «Борнмут» 5 матчей, причем в двух ворота остались сухими.

Dominic Sadi's effort against Sheffield Wednesday has been voted your @StrategicSols Goal of the Month for September.