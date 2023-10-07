Англия07 октября 2023, 05:07 | Обновлено 07 октября 2023, 05:13
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Забарный занял второе место в опросе на лучшего игрока месяца в Борнмуте
Лучшим игроком месяца назван форвард Доминик Соланке
07 октября 2023, 05:07 | Обновлено 07 октября 2023, 05:13
93
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Английский клуб «Борнмут» определил лучшего игрока команды в сентябре 2023 года.
Лучшим игроком месяца назван форвард Доминик Соланке, ставший автором трех мячей за месяц.
Второе место в опросе занял защитник Илья Забарный. Он уступил форварду 9% голосов.
Забарный провел в сентябре за «Борнмут» 5 матчей, причем в двух ворота остались сухими.
Some strike 🤤— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 6, 2023
Dominic Sadi's effort against Sheffield Wednesday has been voted your @StrategicSols Goal of the Month for September.
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