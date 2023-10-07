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  4. Забарный занял второе место в опросе на лучшего игрока месяца в Борнмуте
Англия
07 октября 2023, 05:07 | Обновлено 07 октября 2023, 05:13
93
0

Забарный занял второе место в опросе на лучшего игрока месяца в Борнмуте

Лучшим игроком месяца назван форвард Доминик Соланке

07 октября 2023, 05:07 | Обновлено 07 октября 2023, 05:13
93
0
Забарный занял второе место в опросе на лучшего игрока месяца в Борнмуте
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Английский клуб «Борнмут» определил лучшего игрока команды в сентябре 2023 года.

Лучшим игроком месяца назван форвард Доминик Соланке, ставший автором трех мячей за месяц.

Второе место в опросе занял защитник Илья Забарный. Он уступил форварду 9% голосов.

Забарный провел в сентябре за «Борнмут» 5 матчей, причем в двух ворота остались сухими.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок Борнмут Доминик Соланке Илья Забарный
Источник ФК Борнмут
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