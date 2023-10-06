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06 октября 2023, 10:15 | Обновлено 06 октября 2023, 10:26
1076
5

Андрей Кравчук. История украинского футболиста-беженца, игравшего в россии

The Athletic – об украинском футболисте Андрее Кравчуке

06 октября 2023, 10:15 | Обновлено 06 октября 2023, 10:26
1076
5
Андрей Кравчук. История украинского футболиста-беженца, игравшего в россии
The Athletic. Андрей Кравчук

В плохие дни все становится красным. Андрей Кравчук протягивает телефон, чтобы показать приложение с картой воздушной тревоги. Красный цвет означает опасность, и в современной Украине огромные территории страны часто окутаны темными оттенками этого цвета.

И хотя футбол дает Кравчуку убежище, например, когда он находился под опекой «Манчестер Сити», эти участнки красного цвета служат томительным напоминанием о жестокостях войны в стране, где он вырос.

В прошлом году Кравчук провел в «Сити» три месяца, живя в квартире на тренировочной базе клуба, после того как произошла череда событий, в результате которых он, украинец, который играл за московское «Торпедо», когда русские начали вторжение, оказался под опекой «Сити».

Его переезд в Манчестер стал миссией милосердия, организованной Александром Зинченко, в то время игроком «Сити», с полного одобрения главного тренера Пепа Гвардиолы.

Зинченко был знаком с Кравчуком, который был младше его на два года, еще по академии донецкого «Шахтера». Кравчук, в свою очередь, всегда будет обязан «Сити», а также игроку, который сейчас носит футболку «Арсенала» под номером 35, за то, что они помогли ему в самый тяжелый период его жизни.

«Я никогда этого не забуду», – говорит он. «С тех пор как началась война, он (Зинченко) был очень мощной фигурой для Украины. Я знаю, что, если я ему позвоню, он всегда ответит: «Чем я могу помочь? Что я могу сделать?». Я хочу сказать «Сити» спасибо, потому что я всегда буду помнить, как они заботились обо мне».

Около пяти утра Кравчук принял звонок, перевернувший его жизнь.

Он зарекомендовал себя как элегантный левоногий полузащитник в составе московского «торпедо», которое шло к победе в РФНЛ – аналоге Чемпионшипа.

Кравчук, бывший игрок сборной Украины U-21, вместе с товарищами по команде прилетел в Турцию, чтобы потренироваться в теплое время года во время зимнего перерыва в чемпионате россии. Это было 24 февраля 2022 года.

«Я уже спал, когда мне позвонила мама», – вспоминает он. «Первыми ее словами были: «россия нас бомбит». Я не мог поверить в то, что услышал, – о бомбах и атаках, о 100 000 солдат на пути к Киеву».

Когда я рос, россия и Украина были как братья. Многие русские и украинцы вступали в брак друг с другом. Люди из обеих стран жили рядом друг с другом.

Я пытался понять, как в XXI веке россия может развязать войну. Я до сих пор не могу найти слов, чтобы описать это. Я просто сразу понял, что ни за что не смогу остаться в московском «торпедо».

То, что произошло за последние 20 месяцев, до сих пор трудно осмыслить, учитывая, что Донецк, например, оккупирован российскими войсками, а в городе, где Кравчук, которому сейчас 24 года, провел свои юные годы, многое разрушено.

«У нас была Первая мировая война, Вторая мировая война, а это уже третья», – говорит он. «Очень много наших городов – Бахмут, Мариуполь и другие – исчезли, разрушены. 500 000 человек погибли или были ранены. Мне очень грустно. Я все время переживаю за свою семью. Сейчас они в безопасности, но бывают моменты, когда я звоню домой и слышу на заднем плане атаки беспилотников».

Его родители, Сергей и Наталья, живут в четырехэтажном многоквартирном доме в Киеве. Его двоюродный брат Александр – Кравчук часто называет его «как родным» – служит в украинской армии, которая пытается отразить наступление россии.

Благодаря решению ФИФА Кравчук смог расторгнуть контракт с «торпедо». По его словам, это был единственный выход. Но, во-первых, не было возможности вернуться к семье. Вся его жизнь оказалась в подвешенном состоянии.


Instagram. Андрей Кравчук и Александр Зинченко

Он и представить себе не мог, что ему позвонит Артем Рябов, друг и советник Зинченко, и предложит помочь со стороны чемпионов Англии.

Зинченко предложил эту идею людям из высшего руководства клуба. Гвардиола одобрил эту идею. Но «Сити» необходимо было получить разрешение Министерства внутренних дел и футбольных властей.

«Через две недели мы получили известие, что «Сити» дали разрешение», – говорит Кравчук. «Они проверили мое резюме и сказали, что я могу тренироваться у них до конца сезона, пока буду пытаться найти новый клуб».

В Манчестере Кравчук тренировался в составе Элитной команды развития «Сити» (EDS), по мере возможности навещал свою семью в Киеве и обустраивал свой дом на территории тренировочного комплекса «Этихад».

«У меня было все необходимое. Мне предоставили комнату, всю еду. Был тренажерный зал, бассейн. Я начал учить английский язык, потому что, когда я рос в Украине, вторым языком в школе был русский. Я тренировался каждый день, иногда по два раза в день. Это невероятное место (тренировочная база «Сити»)».


Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Кравчук

Кравчук тренировался вместе с Коулом Палмером, Оскаром Боббом, Рико Льюисом и другими молодыми звездами с конвейера новых талантов «Сити», в то время как на соседнем поле суперзвезды, звезды и многомиллионные подписания выполняли свои тренировочные упражнения вместе с Гвардиолой.

Временами Кравчука и других игроков вызывали на соседнее поле для создания стенки, когда Кевин Де Брюйне отрабатывал штрафные удары. Кравчук вспоминает «полную сосредоточенность» Гвардиолы в сезоне, который принес клубу очередной титул, но он также выделяет Брайана Барри-Мерфи, тренера EDS, в числе сотрудников, которые приняли его, поговорили о его прошлом и дали понять, что готовы помочь.

Это был, по словам Кравчука, «такой опыт, который бывает раз в жизни... Психологически это также придало мне уверенности, потому что я увидел, что я могу играть в такой стиль футбола. Все дело в пасе, сохранении мяча, и именно так я учился играть в академии «Шахтера».

Жаль только, говорит он, что, желая вернуться в Украину, он собирался принять карьерное решение, которое внесет в его жизнь еще больше потрясений.

К тому времени, когда Кравчук вернулся в Украину, власти признали, что проводить футбольные матчи на глазах у зрителей слишком опасно.

«Если мы слышали сирены, мы должны были остановить матч и спуститься вниз (в бомбоубежища)», – рассказывает Кравчук. «После этого нужно было просто ждать. Если сирены прекращаются и можно возобновить игру, то ты возвращаешься на поле. Если, скажем, игра была остановлена после 30 минут, то ты продолжаешь игру с 30-й минуты».

Кравчук подписал двухлетний контракт с полтавской «Ворсклой», выступающей в УПЛ. Он переехал в Полтаву, расположенную в 220 милях к юго-востоку от Киева, и начал обнадеживающе в течение трех матчей, в которых он забил один гол, сделал еще одну голевую передачу и напомнил своим новым работодателям, почему он играл в высшем украинском дивизионе за донецкий «Олимпик» в возрасте 19 лет.


ФК Ворскла. Андрей Кравчук

Однако после такого впечатляющего старта он ограничился единственным пятиминутным выходом на замену до зимнего перерыва. И когда он попросил объяснений, их не последовало.

«Это было очень странно», – говорит Кравчук. «Когда ты забиваешь и помогаешь команде выиграть, ты обычно не теряешь своего места. Я пошел к главному тренеру Виктору Скрипнику и спросил его: «Как это возможно, ведь я так хорошо играл?». Он сказал, чтобы я ждал другого шанса, и я ждал, ждал и ждал».

Все выяснилось после того, как группа ультрас, связанная с полтавской группировкой «Центурия Полтава», записала видеообращение, в котором дала понять, что не хочет, чтобы Кравчук представлял их клуб, и что это повлечет за собой последствия. Претензия заключалась в том, что он выступал за московскую команду в годы обострения конфликта, который привел к тому, что президент россии владимир путин начал вторжение.

Для Кравчука это был сокрушительный удар. «Я пытался объяснить, что всегда поддерживал Украину. Когда началась война, я расторг контракт с московским «торпедо». Я хотел помочь Украине. Но некоторые болельщики (ультрас) были недовольны, и клуб мне не помог.

Я сказал клубу, что они должны дать интервью, чтобы поддержать меня, но спортивный директор Александр Фундерат не захотел воевать с болельщиками. Он не выступил в мою защиту, хотя «Ворскла» знала, когда подписывала контракт, что я играл в россии».

Летом прошлого года его хотел заполучить «Флитвуд», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Англии, и, зная, что он знает сейчас, Кравчук думает, не лучше ли было бы пойти по этому пути?

«Болельщики «Ворсклы» нацелились и на другое приобретение клуба – вратаря Ивана Пономаренко на том основании, что ранее он выступал за «Крымтеплицу» в Премьер-лиге Крыма.

Болельщики говорили клубу: «Если Кравчук будет в команде, мы пойдем на стадион и разнесем его». Ситуация дошла до того, что в клубе сказали, что на игры мне приходить нельзя», – рассказывает Кравчук.

«Президент сказал, что я должен сидеть дома, а он поговорит с болельщиками. Прошел месяц, а я все ждал. Это было невозможно. Болельщики сказали клубу, что если я даже буду тренироваться с командой, то все равно они испортят стадион.

Месяц я тренировался один. В начале сезона моя физическая форма была хорошей, но без матчей она падала и падала. Ситуация была невозможной, и в конце концов мне сказали, что я должен покинуть клуб. Я не играл полгода, и было очень трудно объяснить другим клубам, что произошло».

И вот, спустя почти год после своего последнего матча, Кравчук в августе прибыл в ирландский «Корк Сити», подписав краткосрочное соглашение в городе, где на одной из главных улиц Grand Parade висит огромный баннер с надписью «Мы с тобой, Украина».


corkcityfc.ie

Его последним на данный момент матчем был поединок против «Сент-Патрикс Атлетик» под светом прожекторов стадиона «Тернерс Кросс». Это было поражение со счетом 1:0, и шторы оставались закрытыми на той полосе домов на Дерринейн Роуд, где хозяева при желании могут свободно наблюдать за происходящим из своих верхних окон.

И все же игрок, носящий 23-й номер «Корка», продемонстрировал несколько классных действий для команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Ирландии, сезон которой длится с февраля по ноябрь, и опережает только «Юниверсити Колледж Дублин». Кравчук играл с поднятой головой, демонстрируя умение отдать пас и хорошо оценивая пространство вокруг себя.

«Я пришел в «Корк», чтобы помочь им остаться в элите и выйти в финал Кубка Ирландии (в полуфинале «Корк» снова сыграет с «Сент-Патрикс»)», – говорит Кравчук. «Это новый опыт, потому что это другой тип футбола. В моей стране он более медленный. А здесь – бег, бег, бег, и каждый борется за эмблему на своей футболке».

Он живет в одном доме с Рокасом Станулевичюсом, литовским полузащитником, который присоединился к «Корку» в июле. Два раза в неделю Кравчук занимается английским языком, и, хотя акцент Корка иногда бывает непростым, ему помогает то, что жители «города мятежников» Ирландии оказались такими гостеприимными.

Не забыл он и о своих московских друзьях, которые, по его собственным признаниям, полностью против путина.

«Проблема в том, – говорит он, – что если они публично скажут плохое о путине, то их могут посадить в тюрьму на семь лет. Придет милиция, и тогда, поверьте мне, у них будет много проблем.

У меня есть друзья в россии, которые говорят мне: «Что, черт возьми, делает путин? Он сумасшедший». Но они боятся его и боятся сказать об этом, потому что он контролирует все – социальные сети, телевидение, газеты, журналы. Придет полиция и либо заберет тебя, либо будет побьет тебя».

Не нужно проводить много времени в компании Кравчука, чтобы понять, что ему приходится проявлять исключительную стойкость. Он говорит о том, как важно сохранять позитивный настрой, упорно трудиться и мечтать о том, что однажды он вернется в Англию, чтобы нормально играть в футбол и зарабатывать больше денег для своей семьи. Он направляется в спортзал, его вещи упакованы в рюкзак «Манчестер Сити».


Андрей Кравчук с родителями

Но почти невозможно представить, что творится в его голове, когда он знает, что за 2000 миль от него каждый день таит в себе новые опасности.

«Я каждый день разговариваю с родителями», – говорит Кравчук. «Когда все началось, я звонил каждые 10 минут. «Как вы? Вы в безопасности?». Родители сказали мне: «Мы не уедем из Киева, потому что мы любим Украину». Но я очень переживаю, каждый день.

Мои мама и папа боятся, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Они слышат беспилотники, и если один из них попадет в здание, то ты погибнешь.

Они спускаются в бомбоубежища и все, что они могут сделать, – это ждать, иногда час, три часа, может быть, даже 20 часов. У них там ничего нет, только они сами, но это единственное безопасное место».

Дэниэл Тейлор, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух

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Андрей Кравчук The Athletic Ворскла Полтава Александр Зинченко статьи Манчестер Сити эксклюзив выбор редакции
Источник The Athletic
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Комментарии 5
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Алекс 19
Це вата донецька .воно ніколи не встане з колін 
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+4
Рональд Рейган
А до 24.02.22 у відносинах з рф, на думку Кравчука, все було норм? Манкурт,який нічого не знає про історію України. "...були як брати". Довбень, ми ніколи не були братами.
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+1
Алекс 19
Яке.брехливе .Каже що з росією жили як друзі і зненацька напали і не дали далі пограти в московському торпедо і вийти в російську прем'єр лігу
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+1
mykola omelchuk
Давайте ще поплачемо з хлопчиком. А як він виїхав з України під час війни? Поясніть.
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0
johndow
Я майже розчулився, аж тут «у мене є друзі в росіі» розставило все на свої місця
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0
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