Андрей Кравчук. История украинского футболиста-беженца, игравшего в россии

В плохие дни все становится красным. Андрей Кравчук протягивает телефон, чтобы показать приложение с картой воздушной тревоги. Красный цвет означает опасность, и в современной Украине огромные территории страны часто окутаны темными оттенками этого цвета.

И хотя футбол дает Кравчуку убежище, например, когда он находился под опекой «Манчестер Сити», эти участнки красного цвета служат томительным напоминанием о жестокостях войны в стране, где он вырос.

В прошлом году Кравчук провел в «Сити» три месяца, живя в квартире на тренировочной базе клуба, после того как произошла череда событий, в результате которых он, украинец, который играл за московское «Торпедо», когда русские начали вторжение, оказался под опекой «Сити».

Его переезд в Манчестер стал миссией милосердия, организованной Александром Зинченко, в то время игроком «Сити», с полного одобрения главного тренера Пепа Гвардиолы.

Ukrainian midfielder Andriy Kravchuk (23) is training with #ManCity after leaving his club in Russia due to the war.



Here he is pictured with Jason Wilcox and Oleksandr Zinchenko. 🇺🇦💙 @RisingBallers_ pic.twitter.com/nzmLkGuuUE